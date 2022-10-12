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Fatih'teki trafik kazasında 3 hakem yaralandı

İstanbul Fatih'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Kazada 3 bölge hakemi yaralanırken, sürücü otomobilini bırakarak kaçtı

Fatih'teki trafik kazasında 3 hakem yaralandı
Fatih'teki trafik kazasında 3 hakem yaralandı
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DHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde otomobilin çarptığı park halindeki başka bir otomobilde bulunan 3 bölge hakemi yaralandı. Sürücü aracını bırakarak kaçtı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde meydana geldi. Yol kenarında duran içerisinde sürücü Uğurcan Fidan ile futbol müsabakalarında hakemlik yaptıkları öğrenilen Muhammet Ömür, Bahadır İleri ve Berk Tezcan'ın bulunduğu otomobile arkadan gelen başka otomobil çarptı.

KAÇAN SÜRÜCÜNÜN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

DHA'nın haberine göre; kazada araçtaki üç bölge hakemi yaralanırken, diğer aracın sürücüsünün otomobili terk ederek kaçtığı ileri sürüldü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle Bakırköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri, kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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