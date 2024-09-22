Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Fatih Tekke: 3 puan moral verici - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Fatih Tekke: 3 puan moral verici

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmandan 3 puanla ayrılan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "3 puan moral verici oldu, bundan sonra oyunumuzu daha cesurca oynamamızı sağlayacak" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 23:34 Güncelleme: 22.09.2024 - 23:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        "3 puan moral verici"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Alanyaspor deplasmanda Adana Demirspor’u 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

        "ÜÇ PUAN MORAL VERİCİ"

        Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ”Öncelikle galip geldiğimiz için mutluyuz. Çok iyi oyunlar oynayıp galip gelemediğimiz çok maç oldu. Bugün bence iyiye yakın bir oyun ama çok iyi bir oyun diyemem. Fakat bütün 90 dakika boyunca hemen hemen tüm istediklerimiz oldu. Bölüm bölüm beğendim. Genel hatlarıyla pas kalitesi yüksek, pas oranı daha yüksek bir takımız. Savunma anlamında, bence takımımızın eksiklerinden bir tanesi bu. Çok görmedik, bugün savunmada gayet takım halinde iyiydi. Oyunun ilk bölümünde hemen hemen dip yapan oyuncularım vardı fiziksel olarak. Dolayısıyla üç puan bizin için moral verici. Bundan sonra oyunumuzu daha cesurca oynamayı sağlayacak. Mücadelemiz geçen senenin kaldığımız yerinden devam ediyor. O yüzden tebrik ediyorum, giren çıkan herkesi. Elinden gelen her şeyi duygu olarak oyuncularım verdi. Hepsini tebrik ediyorum. Adana Demirspor takımına da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki çocuğunu kurtarırken yaşamını yitirdi
        İki çocuğunu kurtarırken yaşamını yitirdi
        Hizbullah'tan İsrail'e tehdit
        Hizbullah'tan İsrail'e tehdit
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Meteoroloji uyarmıştı! Heyelan, hortum, sel, yıldırım...
        Meteoroloji uyarmıştı! Heyelan, hortum, sel, yıldırım...
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Hayfa saldırısı 1 milyon kişiyi etkiledi
        Hayfa saldırısı 1 milyon kişiyi etkiledi
        Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarında bulundu!
        Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarında bulundu!
        Hayallerle yola çıkmışlardı! Bir aile kazası...
        Hayallerle yola çıkmışlardı! Bir aile kazası...
        Metin Arolat'a ilk veda
        Metin Arolat'a ilk veda
        "Ölümü yakıştıramadım"
        "Ölümü yakıştıramadım"
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Can kaybı artıyor
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Can kaybı artıyor
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film