TFF 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke takımın başında ilk antrenmanını gerçekleştirdi ve futbolcularla kısa bir konuşma yaptı. 1 saat süren antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve düz koşularla devam etti. Dün oynanan BB Erzurumspor maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Cüneyt Köz ve Cristobal Jorquera antrenmanı takımdan ayrı düz koşularla tamamladı.
Teknik Direktör Fatih Tekke'nin ekibi de belli oldu. Teknik ekip şu isimlerden oluşuyor;
Orhan Çıkırıkçı - Yardımcı Antrenör
Volkan Bekiroğlu - Yardımcı Antrenör
Salih Tekke - Yardımcı Antrenör
Engin Sancak - Atletik Performans Antrenörü
Olcay Demir - Maç ve Performans Antrenörü
Ahmet Yılmazer - Kaleci Antrenörü
Koray Tanrıverdi - Kaleci Antrenörü
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
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