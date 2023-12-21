Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Fatih Tekke: Çok iyi mücadele ederek kazandık - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Fatih Tekke: Çok iyi mücadele ederek kazandık

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-1 yenen Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, çok iyi mücadele ederek hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 23:02 Güncelleme: 21.12.2023 - 23:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çok iyi mücadele ederek kazandık"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tekke, "İlk yarıda her şeyden çok memnunum. İkinci yarının başında yorgunluk nedeniyle baskı yedik. Totalde tebrik edilecek bir mücadele. Hak ettiler. Zor bir deplasman. Böyle bir morale ihtiyacımız vardı. Oyuncularımızın hepsini kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Hala istedikleri seviyede olmadıklarının altını çizen Fatih Tekke, "Oynama cesareti benim için çok değerli. Birbirimizi daha iyi tanımaya çalışıyoruz. İyi antrenman yapıyoruz. Sevinebiliriz ama ciddi olmak ve çalışmak zorundayız. Normalleşmeye doğru gidiyoruz. Oyuncuların ve girenlerin verdiği enerji çok önemliydi. Gerçekten iyi çalışıyoruz." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çelik: 10 ilde aday çalışması tamamlandı
        Çelik: 10 ilde aday çalışması tamamlandı
        Çekya'da üniversiteye silahlı saldırı
        Çekya'da üniversiteye silahlı saldırı
        Beşiktaş eriyor!
        Beşiktaş eriyor!
        HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı
        HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı
        Türkiye'nin ilk astronotuna olumsuz hava engeli
        Türkiye'nin ilk astronotuna olumsuz hava engeli
        TFF, Avrupa Süper Ligi'ne karşı
        TFF, Avrupa Süper Ligi'ne karşı
        Resesyon tehlikesi doğdu mu?
        Resesyon tehlikesi doğdu mu?
        Türkiye bir anne ve 5 çocuğunun ölümünü konuşuyor!
        Türkiye bir anne ve 5 çocuğunun ölümünü konuşuyor!
        Otoyolda dehşeti yaşatan maganda yakalandı!
        Otoyolda dehşeti yaşatan maganda yakalandı!
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        ABD'de mahkemeden Jeffrey Epstein kararı
        ABD'de mahkemeden Jeffrey Epstein kararı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        'Şantaj' davası başladı: Hapsi isteniyor
        'Şantaj' davası başladı: Hapsi isteniyor
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Rezervlerde yeni rekor
        Rezervlerde yeni rekor
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'