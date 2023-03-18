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Fatih Tekke'den Trabzonspor açıklaması

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı, isminin Trabzonspor'la anılmasıyla ilgili soruya, “Tek konsantrasyonum ligde kalmak için ne yapabiliriz üstüne” yanıtını verdi.

Fatih Tekke'den Trabzonspor açıklaması
İHA

İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Beşiktaş’a 3-1’lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tekke, 1 puana çok yaklaştıklarını ifade ederek, “İlk yarıda kornerden gol yiyene kadar 3 şekilde oynamaya çalıştık. Beşiktaş kadar kaliteli kadroya karşı bekleyeceğimizi söyledik. Bence çok başarılıydı takım. Kenardan oynamasını sağladık ama ilk yarı çok net pozisyonları yok. Böyle ambiyanslarda bazı oyuncular takımı taşıması lazım. Direkten dönen topları var. Bu ambiyansta 2 tane Emir ve Ethemi’nin tartışmalı pozisyonu var. Oyuncularımla gurur duyuyorum. 1 puana yaklaşmıştık. Bu olabilirdi. Bizim yarışacağımız takımlarla maçlarımız var. Onlara bakacağız” şeklinde konuştu.

“Emir’in pozisyonunda kaleciyi geçir ayak içi vurulabilirdi”
Mücadelenin 73. dakikasında Emir’in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu da değerlendiren Tekke, “Emir çok iyi oynadı, çok katkı verdi. Potansiyelli oyuncu, bu tip maçlarda vuruş şekli topu dürtüş şekli önemli. Asiste çok yakındı. Kaleci akıllıca davrandı. Aşırtma orda denenmezdi, kaleci geçilebilirdi. Doğru pozisyon ile ayak içi vurulabilirdi” diye konuştu.

“Tek konsantrasyonum ligde kalmak için ne yapabiliriz üstüne”
Trabzonspor’a teknik direktörlük görevi için isminin anılmasıyla ilgili gelen soruya Tekke, “Her dönem konuşuluyor. Benim Trabzon şehriyle Trabzonspor ile duygu düşüncelerim klasik. Şu an zor durumdayız, takımın durumu iyi gözüküyor ama konum iyi değil. Ligde kalmamız lazım. Bunun için ciddi mücadele ediyoruz. Sorulduğunda cevap veriyorum. Benim tek konsantrasyonum ligde kalmak için ne yapabiliriz üstüne. Kim ne derse desin. Son dakikaya kadar mücadelemiz sürecek" yanıtını verdi.

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