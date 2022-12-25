Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig İstanbulspor
ABONE OL

Fatih Tekke: En azından 1 puanı hak etmiştik

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, karşılaşmada en azından 1 puanı hak ettiklerini söyledi

Fatih Tekke: En azından 1 puanı hak etmiştik
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında İstanbulspor deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray’a 2-1 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Maç bence bizim açımızdan olumluydu. 3 puan kaybettik ama kazanımlarımız oldu. Bugün en azından 1 puanı hak etmiştik. Mücadelelerinden, verdikleri emekten dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Gayet olumluydu. Maçın 90 dakikaya yakın ön alan baskıyı ile oynayan İstanbulspor vardı. Yetenekli oyuncuları pozisyona girmelerinde kolaylık sağlıyor. Son dakikada kazandığımız pozisyonu değerlendirmiş olsaydık, 1 puanla ayrılabilirdik. Bence de hak etmiştik. Çarşamba günü çok önemli bir maçımız var. İki gün sonra önemli maçımız var. Eksik ve sakat oyuncularımız var. Elimizdeki imkanlarla beraber, transfer dönemine kadar bu mücadeleyi göstermemiz lazım. İhtiyacımız olan şey puan ve puanlar. Bugün de bunu başaramadım. Galatasaray’ı tebrik etmek lazım. Uzun zamandır lider olamamışlardı" şeklinde konuştu.

''İSTANBULSPOR OLARAK ÜRETMEMİZ GEREKİYOR''

Takıma transfer yapılıp, yapılmayacağının sorulması üzerine Tekke, "Belirlediğimiz oyuncular var. Kulübümüzün yapısını herkes biliyor. Gelirlerimize oranında transfer yapmaya çalışacağız. Olabilecek en fayda verebilecek oyuncuları almaya çalışacağız. Geldiklerinde süre istiyor. Sadece forvetle ilgili diğer mevkilerle ilgili de konuştuğumuz birçok yer var. Bizim açımızdan kolay değil. İstediğiniz oyuncuyu, istediğiniz ortamı bulmak kolay değil. Transfer de yapmasak, bu mücadeleyi göstermemiz lazım. İstanbulspor olarak üretmemiz gerekiyor. Oyun kimliği oluşturmak istiyoruz. Türkiye’ye futbol oynayabilmeyi oyunculara öğretmemiz lazım. Bu mücadele devam ederse, İstanbulspor olarak beklentilerimizi karşılaşmış olacağız" diye cevap verdi.

''BİZ TOP OYNAMAYI ÖĞRETİYORUZ, FUTBOL OYNAMAYI ÖĞRETMİYORUZ''

Oyuncuların altyapıdan hazır gelmediklerini vurgulayan Fatih Tekke, "Biz top oynamayı öğretiyoruz, futbol oynamayı öğretmiyoruz. Genelde kulüplerimiz, zorunluluktan oyuncu çıkarma peşindeyiz. Böyle olunca iyi yetişmiş oyuncu çıkartamıyoruz. Bu ülke futbolunun genel problemi. Çocuklarımız tüm mevkiler için söyleyeyim, iyi yetiştirilmiyor" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray: 2 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Liderlik Gomis'le geldi!
CANLI YAYIN | Gaziantep FK - Beşiktaş maçı canlı izle! Gaziantep FK Beşiktaş maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?
FUTBOL Kartal, Antep'e takıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cristiano Ronaldo açıklaması
FUTBOL ''Ronaldo'yu harcadılar''
Şenol Güneş'ten Gaziantep maçı ve N'Koudou açıklaması
FUTBOL N'Koudou açıklaması
Günay Güvenç, Beşiktaş maçı başlamadan kart gördü!
FUTBOL İlginç olay: Maç başlamadan kart gördü!
Okan Buruk'tan cezalı duruma düşen Torreira'ya sitem!
FUTBOL Okan Buruk'tan Torreira'ya sitem!
Fenerbahçe'de kırmızı kart kabusu! - FB Haberleri
FUTBOL Kırmızı kabus!
Galatasaray 662 gün aradan sonra lider!
FUTBOL Galatasaray 662 gün aradan sonra lider!
Gaziantep FK - Beşiktaş maçında kırmızı kart itirazı!
FUTBOL Gaziantep'te kırmızı kart itirazı!
Okan Buruk: Liderlik koltuğundayız, burada kalmak istiyoruz
FUTBOL ''Liderlik koltuğundayız, burada kalmak istiyoruz''

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.