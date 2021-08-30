Fatih Tekke, takıma iki gün izin verdi

TFF 1. Lig’in 3. haftasında Eyüpspor’a 2-0 mağlup olan Bursaspor’da futbolculara izin verildi. Morallerin bozuk olduğu yeşil-beyazlı takım, dünü ve bugünü serbest geçirirken, yarın ligin 4. haftasında deplasmanda oynanacak olan Altınordu maçı hazırlıklarına başlayacak. Teknik Direktör Fatih Tekke’nin bu dönem için hazırlık maçı plânladığı öğrenildi. Bursaspor, ilk üç haftada yalnızca bir puan toplayabildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR