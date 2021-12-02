Fatih Terim 11'ini belirliyor

Tecrübeli teknik adamın, Altay karşılaşmasında sahaya çift santrforla çıkması bekleniyor. Terim, Lazio maçını da düşünerek bazı futbolcularını mücadelenin gidişatına göre ekonomik kullanmayı planlıyor.

Galatasaray'da kalede Fernando Muslera olacak. Savunmanın sağında DeAndre Yedlin, sol bekte ise Aanholt forma giyecek. Stoper hattında ise sezonun istikrarlı isimleri Nelsson ve Marcao ikilisi görev alacak.

Teknik heyet, Marsilya ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarından farklı olarak üçlü orta saha yerine ikili orta sahaya geçecek. Savunmanın önünde Berkan Kutlu ve Cicaldau'nun yer almasına kesin gözle bakılıyor.

Malatyaspor deplasmanına kulübede başlayan Kerem Aktürkoğlu’nun sol kanatta şans bulacağı kaydedildi. Sağ kanatta Halil'i oynatmayı düşünen Fatih Terim, genç futbolcuya yardımcı forvet görevi verecek. Galatasaray'da, forvet arkasında ise Morutan’ın forma giyebileceği ifade edildi.

Fatih Terim'in, ileri uçta yer alacak ismi ise henüz netleştirmediği öğrenildi. Mohammed'in bir adım önde olduğu belirtilirken, teknik heyet kararını son antrenmanda verecek.