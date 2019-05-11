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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Allah bir fırsat verdi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederken şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonrasında açıklamalar yaptı. Sakatlanan Emre Akbaba için üzüldüğünü dile getiren Terim, "Allah, bütün senenin yorgunluğunu, emeğini sonunda kupayla taçlandırabileceğimiz bir fırsat verdi" ifadelerini kullandı

Fatih Terim

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda 2-1 geriye düştüğü maçta uzatmalarda bulduğu 2 golle 3-2 mağlup etti. Puanını 66'ya yükselten sarı-kırmızılılar liderliğini sürdürürken şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonrasında açıklamalar yaptı.

Oyuna sonradan giren ve kaval kemiği kırılarak oyundan çıkan Emre Akbaba'yla ilgili konuşan Terim “Emre’ye çok üzgünüm. Büyük geçmiş olsun. Bir senede iki defa, bir sezonda daha doğrusu, hakikaten çok çok üzgünüm. Allah beterinden saklasın. Tüm annelerin de anneler gününü Emre’nin annesi başta olmak üzere kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMI KUTLUYORUM"

Maça değinirken sakin kaldıklarına vurgu yapan İmparator "Olabilecek sakinlikte olmaya çalıştık. Zaten sakin geldik, oyunu da açıkçası maç boyunca sakin oynadık. Kötü goller yedik, maç kopması gereken zamanda kopmadı. Birinci penaltı gol olsa ve maç 2-0 olsa çok farklı bir oyun olabilirdi ama ikinci yarının en başarılı takımına karşı oynuyoruz. En başarılılardan biri bizle beraber. Kendi sahasında herkesi yenebilecek kapasitede olan ve çok iyi bir Rizespor var. Dolayısıyla kolay değil ama ne olursa olsun bırakmamak, üç puanı almak çok önemliydi burada. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.

"ALLAH, BÜTÜN SENENİN YORGUNLUĞUNU, EMEĞİNİ SONUNDA KUPAYLA TAÇLANDIRABİLECEĞİMİZ BİR FIRSAT VERDİ"

Uzatmalarda gelen 2 gole ve bundan sonraki maçlarına da değinen Terim, "Bütün senenin yorgunluğunu, emeğini sonunda kupayla taçlandırabileceğimiz bir fırsat verdi Allah. İnşallah bunu hayırlısıyla kullanacağız. Kupaya konsantre olacağız, kolay değil. Baktığınız zaman 8-9 günde üç tane maç oynayacağız. Birini Çarşamba günü diğerini de Pazar günü oynayacağız. Ne fiziksel olarak ne de psikolojik olarak kolay bir durum değil. Ama Galatasaray büyük takımdır, büyük takım refleksi vardır. Büyük camiadır, bunlara alışkındır. İnşallah Akhisarspor ile güzel bir maç oynayacağız ve sonraki maçımızı düşüneceğiz" ifadelerini kullandı.

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