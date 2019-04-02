Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalırken teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, Luyindama'nın kırmızı kartını soran yayıncı kuruluş muhabirine "Öyle bir soru sordun ki, bana ceza yedirme derken şunları söyledi:

"HİÇBİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL"

"Maçtan önce de söyledim. Çok iyi defans yapan, çok iyi kapanan bir takıma karşı oynadık. İlk 45 dakikada çok iyi oynadığımız düşüncesindeyim. Ama sonuçlandırmayı unuttuk ilk yarıda. İkinci yarıda da pozisyon vermedik, ta ki kırmızı karta kadar. Buna rağmen pozisyonlar da bulduk. Maç sonuna doğru ise yorgunluk hissedildi. Galatasaray, herkesi her yerde yenecek güçtedir. Rakiplerimize saygı duyuyoruz ama her şey bitmiş değil.

"PEK KIRMIZI KART GİBİ DEĞİL"

"Arkadaşlarımın söylediğine göre pek kırmızı kart gibi görmüyorlar ama hakem öyle görmüş. Bu pek çok yere tesir ediyor. Ligdeki Yeni Malatya maçında yine bizim bir cezalımız oldu. Mariano dokunmadan cezalı duruma düştü, Fenerbahçe maçında oynayamadı. Bana söylenen, bu hareketi yapıyorsanız, ayağınızı bir yere indirmek zorundasınız. Ömer sarı kart yedikten sonra alkışladı. 'Görmedim'. Görmek için bulunanlar görmek zorunda. Ama kimse kimseyi ikaz etmiyor. Öteki ise çok çabuk görülüyor. Yapacak bir şey yok."

"OYUNCULARIMIZI ISLIKLAMAYIN"

"Taraftarımızdan bir ricada bulunmak istiyorum. Çabalarını, fedakarlıklarını en çok anlayanlardan biriyim ancak onlara çok ihtiyacımız var. Özellikle oyuncularımızın. Üzerinde Galatasaray forması olan herhangi bir futbolcuya ne ıslıkla ne sözle bir ceza vermesinler. Bu bize yakışmıyor. Bazen 2'ye 8 oluyoruz. Oyuncu nereye gidecek? Son zamanlarda böyle bir enteresanlık oldu. Rica ediyorum, bize yakışmıyor."

"BİZİ BURSA'DAN SONRA FENA ETTİLER!"

"Bizi Bursa'dan sonra fena ettiler. 6 tane sarı kart var. Hiç değinen olmadı. Bir de biliyorsunuz bizi 6 sarı kart yedik diye PFDK'ya sevk ettiler. Biz bu sene alışkınız. Kırmızı görmeye, olmayan sarıyı görmeye... Herkes biz yokken atıyor tutuyor da... Konuşunca biz ağır ceza yiyoruz. Herkesin muhakkak sıkıntısı vardır ama yarı final veya final maçlarında 'Pardon' olmaz. 'Görmedim'. Ee? Şampiyonluğum mu gitsin benim? Luyindama Fenerbahçe maçında da oynayamıyor. Ee ne yapalım? Hak etmişse oynamayacak. O yüzden Galatasaraylılara bir arada olmalıyız diyorum. Bizim bizden başka dostumuz yoktur diyorum."

İBRA YORUMU: "RAHATSIZLIK VERECEKTİR"

Terim, ibra oylaması ile ilgili olarak ise şu yorumu yaptı: "Muhakkak ki oyunculara da hepimize de bir rahatsızlık verecektir. İlk başta oyuncularda bir endişe söz konusu oldu ama yönetimimiz gereğini yaptı. Ancak ibrasızlık sorununa, Galatasaray'ın iç meselesiyle ilgili bu konuda teknik adam olarak medya aracılığıyla bir şey söylemek istemiyorum. Galatasaray'ın iç meselelerini zaten basın aracılığıyla konuşan biri değilim. Bu işlere çok fazla girmek istemiyorum."