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Fatih Terim belgeseli ne zaman çıkacak 2022? Netflix Fatih Terim belgeseli yayın tarihi açıklandı

Dijital medya platformu Netflix'in uzun bir süredir beklenen Fatih Terim belgeseli için beklenen zaman geldi çattı. Milli Takım ve Galatasaray'ın unutulmaz ismi Fatih Terim'in hayat hikayesini konu alacak belgesel ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

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  • Fatih Terim belgeseli ne zaman çıkacak 2022? Netflix Fatih Terim belgeseli yayın tarihi açıklandı

    Dünyanın en çok izlenen online dizi ve film platformu Netflix, Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Fatih Terim'in belgeselini çekti. Peki, tüm sporseverlerin merakla beklediği Fatih Terim belgeseli ne zaman çıkacak?
  • Fatih Terim belgeseli ne zaman çıkacak 2022? Netflix Fatih Terim belgeseli yayın tarihi açıklandı

    BELGESELİN ADIN "TERİM" OLDU!

    Netflix, Fatih Terim adına yapılan belgeselin adının TERİM olacağını duyurdu. İlk Grande olarak düşünülen belgeselin adı resmi olarak TERİM oldu.
  • Fatih Terim belgeseli ne zaman çıkacak 2022? Netflix Fatih Terim belgeseli yayın tarihi açıklandı

    TERİM BELGESELİ NE ZAMAN ÇIKIYOR? NETFLIX AÇIKLADI!

    "Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator Fatih #TERİM 15 Eylül'de sadece Netflix'te."

     
  • Fatih Terim belgeseli ne zaman çıkacak 2022? Netflix Fatih Terim belgeseli yayın tarihi açıklandı

    Netflix'in Fatih Terim belgeselinin Terim'in son yıllardaki yaşadıklarını konu alması bekleniyor. 

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