Fatih Terim belgeseli ne zaman çıkacak? Netflix Fatih Terim belgeseli çıkış tarihi belli oldu?

Netflix'in geçtiğimiz yıl duyurduğu Fatih Terim belgeseli için geri sayım başlamış durumda. Konuyla ilgili olarak en çok Fatih Terim belgeseli ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabını arıyor...

BELGESELİN ADIN "TERİM" OLDU!

Netflix, Fatih Terim adına yapılan belgeselin adının TERİM olacağını duyurdu. İlk Grande olarak düşünülen belgeselin adı resmi olarak TERİM oldu.

TERİM BELGESELİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix'in büyük bir merakla beklenen Terim belgelesini Mayıs ayı içinde yayınlaması bekleniyor.