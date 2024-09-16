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        Haberler Spor Futbol Fatih Terim: Benfica transferi sürpriz değil - Futbol Haberleri

        Fatih Terim: Benfica transferi sürpriz değil

        Türk Futbolunda sayısız başarılara imza atan teknik direktör Fatih Terim, Portekiz basınına verdiği röportajda, Galatasaray'dan 12 Milyon Euro karşılığında Benfica'ya transfer olan eski öğrencisi Kerem Aktürkoğlu'na ilişkin, "Benfica transferi sürpriz değil" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 15:00 Güncelleme: 16.09.2024 - 15:00
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        Fatih Terim, Portekiz basınından O'Jogo'ya röportaj verdi. Terim, Benfica'nın Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu için önemli açıklamalar yaptı. İşte o sözler...

        2

        "ONUN GİBİSİ ÇOK AZ"

        "Kerem, tüm antrenörlerin sahip olmak isteyeceği türden bir oyuncu. Oyunların kilidini açacak kadar yetenekli. Ve duran toplarda çok etkili. Onun gibisi çok az.."

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        "FARKLI TİPTE OYUNCUYA DÖNÜŞTÜ"

        "Galatasaray'da dört yıl oynadı ama kendini bundan çok daha fazla geliştirdi. Farklı tipte bir oyuncuya dönüştü. Tüm zor anlarda inisiyatif aldı, Galatasaray taraftarı onu birçok maçın sonunda hep tribüne çağırarak alkışladı"

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        "HERKESE İLHAM VERECEK"

        Kerem'in Galatasaray'a gelişinde belirleyici rol oynadınız. Onun bu kadar etkili olmasını bekliyor muydunuz?

        Fatih Terim: "Kerem, Türkiye'de futbolcu olmak isteyen birçok genç için çok önemli bir örnek. Yüreğinde futbolcu olma hayali olan herkese ilham verecektir."

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        "EN BÜYÜK KULÜBE SIÇRADI"

        "Türkiye'de profesyonel futbolun en alt seviyesi olan dördüncü kademeden, Türkiye'nin en büyük kulübüne sıçradı Kerem. Bu hikayenin başında antrenör arkadaşımla yaptığım bir konuşma var. Meslektaşım o yıl Kerem'in antrenörüydü..."

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        "KEREM'İ ÇOK BEĞENDİM"

        "Beni aradı ve şöyle dedi: 'Takımımda çok yetenekli bir oyuncu var ama o ancak sizin elinizde yıldız olabilir.' Buradan kendisine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Kerem'i hemen gördük ve çok beğendim. Asistanlarımdan onunla sürekli iletişim halinde olmalarını istedim."

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        "TRANSFER ÜCRETİ ÖDEMEDİK"

        "Onu o sezon sonunda Galatasaray'a getirdik ve bunu hiçbir transfer ücreti ödemeden başardık. Daha sonra kariyerinde ilk kez Süper Lig'de forma giydi. Onu adım adım Türk futbolunda yükseltmek istiyordum ve zamanla forma giyme süresini artırmak planlandı."

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        "ÖZEL BİR GELİŞİM YAŞADI"

        "İlerleyen yıllarda kendisine hem Galatasaray hem de Türk milli takımı için çok önemli bir oyuncu olacağını söyledim. Ancak sabırlı olması ve yeteneklerinin farkında olması gerekiyordu. Özel bir gelişim yaşadı. Onun adına çok mutluyum, onunla çok gurur duyuyorum"

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        "FEDAKAR BİR OYUNCU"

        Kerem Benfica'da neler yapabilir?

        "Kerem fedakar bir oyuncudur. Sürekli gol fırsatları yaratmayı başarıyor, bunu Galatasaray'daki rakamlarına baktığınızda da rahatlıkla görebilirsiniz. Estadio da Luz'un ona tezahüratlarını şimdiden duyabiliyorum"

        10

        "BENFICA SÜRPRİZ DEĞİL"

        Onun Benfica'ya transferini görmek sizin için sürpriz oldu mu? Kerem Benfica için önemli bir silah olabilir mi?

        "Benim için Benfica'ya transfer olması sürpriz değil çünkü kendisi Avrupa'nın en iyi kanat oyuncularından biri. Bunu yakında göreceksiniz."

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