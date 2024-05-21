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        Haberler Spor Futbol Fatih Terim: Beni Yunanistan'da herkes sevdi - Futbol Haberleri

        Fatih Terim: Beni Yunanistan'da herkes sevdi

        Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluğu kaybeden Panathinaikos ile yolları ayrılan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Yunan basınından ERT'ye konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 11:11 Güncelleme: 21.05.2024 - 11:11
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        Yunanistan Ligi ekibi Panathinaikos ile yollarını ayıran Fatih Terim, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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        Yunan basınından ERT'ye konuşan deneyimli çalıştırıcı "Beni Yunanistan'da herkes sevdi" ifadelerini kullandı.

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        Panathinaikos ile yaşadığı günlere değinen Fatih Terim, "Nerede olursam olayım bana saygı ve sevgi gösterdikleri için Yunan halkına çok teşekkür ediyorum. Panathinaikoslu olmayan taraftarlardan bile saygı ve sevgi gördüğüm için gerçekten mutluyum." dedi.

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        ''Yunanistan'da zaferin binlerce babası var ancak yenilgiler yetim'' şeklinde bir ifademiz var. Bugün geldiğinizde basın olarak sadece biz buradayız. Geldiğinizde basın çok ilgi göstermişti. Neler söyleyeceksiniz? şeklindeki soruyu cevaplayan 70 yaşındaki teknik direktör, şu ifadeleri kullandı:

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        "Türkiye'de de durum aşağı yukarı aynı. Ben de çalışırken sorduğum ve sürekli söylediğim bir şey var; gelen oyuncular için kalabalığın toplanması yerine geldiklerinde ve ayrılırken de bunu yapmaları için onları alkışlayıp desteklememiz önemli. Buraya geldiğimde, içeri girene kadar fotoğraf çektirmek isteyen ve bana güzel şeyler söyleyen çok sayıda insan vardı. Kalabalık olmak ve gerçek olmamak, az sayıda olmak ve eğer gerçekse diğerine göre daha iyi." şeklinde konuştu.

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        Panathinaikos'un başında 26 resmi maça çıkan Fatih Terim, bu maçlarda 14 galibiyet 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etmişti.

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