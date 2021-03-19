Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, maça çift forvetle çıkmalarından dolayı herhangi bir problem yaşamadıklarını dile getirerek, "Tam tersi ceza sahasında daha çok bulunan, her an gol pozisyonunu kovalayan bir takımız. Ancak 3 maçta neredeyse 15 bireysel hata yapmışız. Sezon içinde de bunları yaşadık. Yani tacı ortaya atacak bir durumu hiçbir teknik adam aklına getirmez. O yetmemiş gibi arkasından bir daha iki oyuncunun topu rakibe teslim etmesi hocanın aklına gelmez. Ama bunların altından kalkan bir takımımız var." diye konuştu.

Bireysel hata nedeniyle yedikleri ilk golden sonra oyunun kontrolünü ele geçirdiklerini aktaran Terim, şunları kaydetti:

"Gol pozisyonu vermeden 2 gol yiyen bir takımız. Dolayısıyla bunların altından kalkmak kolay değil. Hele hele bu kadar maç kala, kritik anlarda bunların yapılmaması lazım. Kaç maçtır da biz 10 kişi oynuyoruz. Bir de böyle bir durumumuz var. 1 metre, 1,5 metre kala penaltı noktasını gösteren bir hakemle oynuyoruz. Bütün yatmalara, oynamamaya, ritminizi önlemeye yönelik her harekete 'devam' demeye, 5 dakikada atılan frikiğe göz yuman, ilk defa üç büyüklerden birinin maçına çıkan... Bunun karşılığı '12 dakika uzatma verdik' demek midir? Bizim hücum devamlılığımızı, oyun tempomuzu sürdürmek daha doğru değil mi?"

Fatih Terim, maçta kırmızı kartla oyundan atılan futbolcuları Yedlin'in ikinci sarı kart gördüğü pozisyonu bir daha izleyeceğini dile getirerek, "Bugün ne yaparsanız yapın bazı şeylerin oyuncular tarafından doğru yapılmadığı gün olarak geçecek herhalde. Yediğimiz gollerin anlatımı yok. Bunu yapan Türkiye'nin en az gol yiyen takımı. Puan kaybettiğimiz son üç maçtaki bireysel hatalar maalesef bize pahalıya mal oldu." ifadelerini kullandı.

Forvetleri Falcao ve Mustafa Muhammed'in yoruluncaya kadar iyi mücadele ettiğini aktaran Terim, "Normal ezberimizde olan 4-3-3 sistemiyle de oynayabiliriz, iki santrforla da oynayabiliriz. Konu bu değil. Galatasaray ne oynarsa oynasın gol atıyor. Mesele attığından fazla yememesi lazım. Bu arada iki stoperimiz de cezalı. Bize bol keseden çıkanlar... Her şey doğru giderken, bu gollerin altından kalkmak kolay değil. Bir de kırılgan oyuncular var. Kolay kolay altından kalkamazlar." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan'ın ilk kez üç büyüklerden birisinin maçını yönettiğini tekrarlayan tecrübeli teknik adam, "Onu da bize denemişler herhalde. Başkasına veremezler, çünkü ne olur ne olmaz. Bize verdiler onu. Volkan Bayarslan 1,5 metre dışarıda olan pozisyonda penaltı verecek kadar hazır." şeklinde görüş belirtti.

Fatih Terim, stoperleri Luyindama ve Marcao'nun cezalı duruma düşmesiyle ilgili soruyu da şöyle yanıtladı:

"Milli maç arası geldi. Biz düşüneceğiz bir şeyler. Muhakkak Donk'un yanına birini kullanacağız. Düşünün bugün maçla beraber iki stoperinizi de kaybediyorsunuz. Bu aksilikler olabilir. Yapılacak bir şey yok. Biz onun çaresini bulur, gereğini yaparız. Belki ortaya yeni bir stoper çıkar. Şu anda kimi oynatacağımı söyleyemem çünkü bakalım milli takımlardan nasıl dönecekler. Çünkü geçen sefer 11 kişi kaybettik. 6'sı milli takımlardan, 5'i pandemiden. İnşallah bu sefer hayırlısıyla oyuncular döner. Maçımız için zaman var, düşüneceğiz."