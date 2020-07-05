Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasındaki dev maçta Trabzonspor'a evinde 3-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Terim şunları söyledi:

"65 dakika Trabzonspor'a karşı hele bu havada, bu nemde oynamak hiç kolay değil... Kırmızı karta kadar çok zevkli bir mücadele vardı ama maalesef Soso hiç kendinden beklemediğimiz bir şekilde kırmızı kart gördü. Atılması doğru. Arkadan ayağına basan atılmalı mıydı, atılmamalı mıydı? Bize zaten atılmaz... Trabzonspor'u tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bazen öyle şeyler vardır ki, üst üste gelir. Sevgili Galatasaraylılar'a sesleniyorum. Sevincimiz kadar, üzüntülerimiz de derin. Bizi affetsinler bu sene... Her şeye rağmen inanmış arkadaşlarımızla gemiyi kıyıya yanaştıracağız. Aklımızda ne yoksa, başımıza geldi. Allah beterinden korusun. Gemiyi en sağlıklı şekilde limana yanaştırmaya çalışacağız."

Terim'in basın toplantısındaki açıklamaları da bu sayfada olacak.