Fatih Terim, Bodrum FK - Konyaspor maçını takip etti
Teknik Direktör Fatih Terim, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Bodrum FK-Konyaspor maçını takip etti.
Giriş: 25.08.2024 - 00:03 Güncelleme: 25.08.2024 - 00:03
Türk Futbolunun en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktörü Fatih Terim, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Bodrum FK-Konyaspor maçını tribünden takip etti.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Bodrum FK, Konyaspor'u konuk etti. Muğla'da bulunan Teknik Direktör Fatih Terim, karşılaşmaya gelerek mücadeleyi tribünden izledi.
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