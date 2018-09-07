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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den önemli açıklamalar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, doğum gününde kendisine yapılan sürprizin ardından önemli açıklamalar yaptı. Türkiye Futbol Direktörlüğü yaptığı dönemde değiştirilen yabancı kuralının sezon sonunda revize edilmesinin gündeme gelmesiyle ilgili olarak "Yanlış anlaşılan bir durum var. Bu yabancı kuralı değil, yerli kuralı. 14 yabancı alma zorunluluğunuz yok ama 14 Türk oyuncu alma zorunluluğunuz var" ifadelerini kullandı. Bafetimbi Gomis'in satışından sonra forvet arayışlarını hızlandıran ancak transfer yapamayan Galatasaray'da bu durumla ilgili de konuşan Terim, çalıştıklarını dile getirdi

07 Eylül 2018 Cuma, 19:24:04 | Güncelleme:

4 Eylül'de 65 yaşına giren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yabancı sınırının değişmesinin gündemde olması ile ilgili konuştu. Bu konunun tartışılmasının doğru olmadığını belirten İmparator, sistemin Türk oyuncuyu teşvik ettiğini kaydetti. Terim, Türkiye Futbol Direktörlüğü yaptığı dönemde değiştirilen kurala ilişkin olarak şuınları söyledi:

"Yabancı sınırı işinden sıkıldım, hakikaten sıkıldım. Bu işin çıkmasında, uygulanmasında ben varım. Emeği geçenlerden biriyim. Çok da enteresan, beraber çalıştığımız yönetici arkadaşlarla o gün çok nettik. Bugün ne oldu da buna dönüldü? Bu kural 14 yabancı kuralı değil, bu kural 14 Türk kuralı. Siz 14 Türk almak zorundasınız, 14 yabancı almak zorunda değilsiniz. İsterseniz hiç yabancı almazsınız. Kadro sınırı olmasını istemiştik o dönemde, 28 yapmıştık. Kaleci için bir tanesi Türk olmalı diye kaleciyi de koruyan bir kural getirmiştik. Türk oynattıkça, bir fon aracılığıyla maddi yardım diye işe başladık ama sonradan Kulüpler Birliği ve TFF'nin görüşmelerinde, 3 safhada bunların hepsi kesildi"

"BAŞKA ŞEYLER OLMASA DÜNYA KUPASI'NA GİDERDİK"

Mevcut sistemin Türk futbolu için faydalı olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Avrupa kupalarında takımlarımızın rakipleriyle başa çıkması için, 'Onların 20 yabancısı vardı' deniyordu, haksız rekabeti ortaya koyan bir durum vardı, buna da yardımcı oldum. Yabancı serbestliği ile ilgili birçok olumlu şeyler söylediğimi hatırlıyorum. O gün ne dediysem, bugün aynı yerdeyim, aynı şeyleri söylüyorum. Yüksek rakamlı Türk oyuncular stabile oldu. Yüksek parayla oynamayıp yedek kalan Türk oyuncular Avrupa'yı tercih ediyor. 6+2'den 5+2'ye, oradan da 4+2'ye düşecekti. Ben de serbest olması gerektiğini söyledim. Riski alıyor musunuz dediler, alıyorum dedim. Bu şekilde Avrupa Şampiyonası'na gittik. Bazı şeyler olmasa Dünya Kupası'na da gider miydik? Ben giderdik diye düşünüyorum. 4 tane yabancıyla Avrupa şampiyonu olmuş bir hoca olarak ne diyebilirim ki? Ben her yasağa karşı çıkmış biriyim, hala da oradayım. Ama sıkıldım ben. Ben de bilmiyorum. Herhalde kulüplerimiz son sözü söyleyecek. Başkan müsaade ederse ben de Galatasaray'ı bu konuyla alakalı başkanla beraber temsil etmek isterim." ifadelerini kullandı. 

6222 İŞLİYOR MU?

Terim, 6222 Sayılı kanununla ilgili yöneltilen soruya ise "6222 işliyor mu? Altyapıda tesisleşmeye bakalım. Kulüplerimiz burada herhalde son sözü söyleyecek olanlar. Başkan müsaade ederse, bu konuda Galatasaray'ı ben de temsil etmek isterim başkan ile beraber." yanıtını verdi.

"MODESTE GELMİŞ, HABERİMİZ YOK"

Terim, transfer sezonunu forvet alamadan geçirmelerinin ardından konu hakkında konuştu. Terim, forvet transferi hakkında şu sözleri kullandı:

"Modeste Florya'ya gelmiş, herhalde bizim haberimiz yok. Bu gelse nasıl olur, şu kadara anlaştılar, anket düzenleyen var, uçaktan indi, buraya bindi. Galatasaray taraftarlarının beklentileriyle oynamayın dedik. Herkes elinden geleni yapma gayreti içinde oldu."

''FORVET OLSAYDI İYİ OLURDU AMA...''

"3 aydır aşağı yukarı, benim ekibim, scout ekibi, 300-400 oyuncuyu eledik. En az 40'a yakın oyuncuyla temasımız oldu, 12-13 tane de atak oyuncusuyla görüştük. Biz de çok istedik Allah'ım şu olsa diye. Kimnin tekniği, kiminin psikolojik durumu, kiminin beklentileri, Galatasaray ile yollarının birleşmesine müsaade etmedi. Ne kadar bedelsiz, ne kadar kiralık, ne kadar az paraya alınacak varsa, burada insanlar onlar için 2,5-3 aydır çalışıyor. Bir de UEFA'nın verdiği ceza var, rahat hareket edemiyorsunuz. Son hafta Gomis satıldığında biz de ümitlendik. Öyle olmasa Abdurrahim Albayrak da söylemez, ben de belki 2. oyuncuyu da forvete kullanırız demem. Son dakikaya kadar evet dediğiniz, bazen olmuyor, kulübü fazla istiyor. Son günlerde bile almak için çok uğraştık. Bazen sıfıra verilecek oyuncuya bile çok para istendiği oluyor. Olsaydı, iyi olurdu."

"1 MEVKİİ İLE GALATASARAY BİTMEZ"

"Forvet alınmazsa Galatasaray biter diyenlere sözüm. Dünyanın neresinde görünmüş, orkestrada bir enstrüman olmazsa parçanın çalınmadığını gördünüz mü? Parça söylenir. Allah izin verirse Şampiyonlar Ligi parçasını mevcut oyuncuların değerini arttırarak söylemeye çalışacağız. Olur mu? Olur. Yaptık. Hakkıyla Şampiyonlar Ligi'ne girmiş bir takımdan bahsediyoruz. Nispeten kolay bir grup çekmiş bir takım. 1 mevki ile Galatasaray bitmez, 11 kişi ise eksik değildir."

''DİLEĞİM 22. ŞAMPİYONLUK''

"Dileğim 22. şampiyonluk. Kasımpaşa, Şampiyonlar Ligi öncesi son maçımız. Lider, çok da iyi gidiyorlar. Kendi saha ve seyirci avantajımızı inşallah iyi kullanacağız. Ümit ederim ki milli takımdan oyuncularımız da sağlıklı dönerler. Ali Sami Yen'de her zaman nasıl netice alıyorsak, aynısını almaya çalışacağız."

'' BELHANDA'YI İKAZ ETMEMİZE RAĞMEN...''

"Açıkçası, daha önce de söyledim. Belhanda'yı da ikaz ettik ama kontrolünü bazen kaybediyor oyuncular. O da böyle bir hata yaptı. Maçtan evvel de uyarılmasına rağmen. Kendi içimizde gereğini yaparız ama şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz demenin de bir manası yok oyuncu için."

''BİZ SUÇLU OLUYORUZ! YAPANLAR? YOK...''

"Biz burada rakip kulübenin arkasını, özellikle tanıdığımız, bildiğimiz ailelerden veyahut tembih ettiğimiz kişilerden düzenliyoruz. Bazen orada bulunan görevliler müsaade ediyor, sonra siz dayanamayıp bir şey deyince siz suçlu oluyorsunuz. Yapanlar? Yok... Durup dururken insan seyirciye döner mi? Hasan hoca ağır şeylere maruz kaldığı için... Onlara bir şey olur mu? Olmaz. Oradaki emniyet mensubuna da söyledim."

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Yorumlar 3
  • Misafir 17 dakika önce
    Para futbolun önünde .artik futbolcular sevdikleri takımda oynamiyor.gonul baglari kopmuş .burak Yılmaz gs cok yakışır .
  • Misafir 21 dakika önce
    GomiS i yollayınca Niye ümitlendin Geçen senenin başarısını sana yazıcaz mı sandın?
  • Misafir 23 dakika önce
    GomiS i yollamanı GS affetmez.
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