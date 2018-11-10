Olaylı geçen derbinin ardından ceza yağmuruna tutulan Galatasaray’da Kayseri deplasmanı çıkış mücadelesi olarak görülüyor. Sakat oyuncularının çokluğundan şikayet eden teknik direktör Fatih Terim, üstüne bir de 3 oyuncusunun ceza alması nedeniyle ilk 11’ini belirleme konusunda oldukça sıkıntılı bir dönemden geçiyor.

Kendisinin de 7 maç men alması nedeniyle Kayseri deplasmanında takımını kenardan yönetemeyecek olan İmparator, zorlu mücadele öncesi oyuncularına uyarılarını yaptı.

Son 5 resmi maçta galibiyet alamayan oyuncularına telkinlerde bulunan deneyimli teknik adamın, “Son dönemde ortaya koyduğumuz oyun bize yakışmıyor. Eksiklerimiz olabilir ancak hiçbiriniz Galatasaray’da oynadığınızı unutmayın. Büyük takımların üst üste bu kadar puan kaybetmesi kabul edilemez. Kayseri maçıyla birlikte yeniden kazanma alışkanlığımızı kazanalım” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Kayserispor ile Galatasaray arasındaki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

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