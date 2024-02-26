Fatih Terim'den açıklama: "Her şeyi düzelteceğiz"
Yunanistan Süper Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, konuk ettiği Kifisia ile 1-1 berabere kaldı. Fatih Terim müsabakanın ardından düzenlediği basın toplantısında "Her şeyi düzelteceğiz" ifadelerini kullandı
Yunanistan Süper Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, konuk ettiği Kifisia ile 1-1 berabere kaldı.
Ligin 24. haftasında oynanan maçta ev sahibi ekip, 37. dakikada Sebastian Palacios'un golüyle 1-0 öne geçti.
Panathinaikos'ta Bart Schenkeveld, 64. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Kifisia, Ivan Milicevic'in 68. dakikada bulduğu golle maçta eşitliği yakaladı ve karşılaşma da 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla Panathinaikos, puanını 52'e çıkarırken Kifisia ise 17 puanla son sırada kalmaya devam etti.
Tecrübeli teknik direktör müsabakanın ardından açıklama yaptı.
Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Her şey iyiydi; ikinci golü bulduk ama ofsayttı. On kişi kaldık ve maç 1-1 oldu. Yine de 10 kişiyken bile şans bulduk ama gol atamadık." dedi.
Her şeyi düzelteceklerini söyleyen Terim, "Bu kadar çok şanssızlık aynı anda olunca puanların kaybedildiği aşikar. Rakip de gol atabilirdi. Kaybettiğimiz puanlar için üzgünüz, bir avantajı kaybettik. Playofflarda kaybettiğimiz her şeyi düzelteceğiz." ifadelerini kullandı.