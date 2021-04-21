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Fatih Terim'den Avrupa Süper Ligi yorumu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Avrupa Süper Ligi projesiyle ilgili konuştu

Fatih Terim'den Avrupa Süper Ligi yorumu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında Avrupa Süper Ligi ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in sözlerini değerlendirdi. Avrupa Süper Ligi hakkındaki konuşan Terim şunları söyledi:

"Ben de gelişen olayları takip ediyorum. 12 kulübün başkaldırısı gibi görünüyor. Açıkçası 90'ların sonunda da böyle bir işe kalkıştılar. 20 takımlı bir lig gibi. Ancak sonrasında UEFA ile masaya oturup pastanın büyümesini sağladılar. Burada mesele pasta, kimin ne kadar pay alacağı. Şöyle mi düşüneceğiz; 'zengin daha zengin olmak isterken, zengin olmayanı oyun dışına atalım' öyle mi? Bu noktada Avrupa'daki büyük kulüplerin taraftarlarının reaksiyonunu gördüm. UEFA Başkanı Ceferin futbolun geleceği için iyi bir mücadele verdi ve yaşananlara set oldu. UEFA Başkanı futbolun herkese ait olduğunu hatırlattı. Bu süreçte Ceferin ve İnfantino'nun yanında durduğumuzu söylemek isterim. Ceferi'nin kulübümle alakalı açıklamaları, kulübüm hakkına sözleri hoşuma gitti. Bunları takip ettim. Bazen hatırlatmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar 20 sene geçse de. Galatasaray'ın 2000 yılındaki UEFA şampiyonluğu, söz konusu kulüplerin dışında da birilerinin hem de o zamanlarda Türkiye'den çıkıp zirveye yürüyebileceğini göstermesi tarihi eşiklerden biriydi. İtalyan, İspanyol, Alman ve son olarak İngilizlerden 5 takımı yenerek UEFA şampiyonu olan Galatasaray. O yüzden Ceferin'in örneği tesadüfi değildir. Bu noktada, Atalanta, Dinamo Zagreb, Celtic, Rangers ve Galatasaray gibi takımların kendileri için ne kadar büyük önem taşıdığını hatırlatması önemlidir. Bizim de buradan kendimize önemli dersler çıkarmamız gerekiyor. Her ne kadar bu başarılar unutturulmaya çalışılsa da Galatasaray, hala Türkiye'nin en büyük markasıdır. Hala Avrupa'daki kulüplere örnek gösterilen ve ilham kaynağı olan, milyonlarca gencin hayal etmesini sağlayan ve umudu olan bir kulüptür. Bizim de bu büyüklüğü hatırlayıp, ona göre hareket etmemiz ve kaynaklarımızı bu amaç doğrultusunda kullanmamız gerekiyor. Sonrasını zaten biliyoruz. O yüzden UEFA ve FIFA'nın bu konuda yalnız olmadığını ifade ediyorum. Bir futbol adamı olarak yanlarındayım"

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