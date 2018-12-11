Fatih Terim'den flaş transfer açıklaması!

Fatih Terim'in maç sonunda yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"Porto'da o galibiyeti alamıyorsak, burada da bu galibiyeti alamıyorsak UEFA'ya gidersin. UEFA'ya gittiğimiz için mutluyum, yenildiğimiz için mutsuzum. 2 defa geldiler, 3 gol attılar. Muslera'nın yere atladığını hatırlamıyorum ben. Nasıl izah edilir bilemiyorum. Galatasaray seyircisi bilmelidir ki, bizim istediğimiz Galatasaray 2-0'dan, 3-2'den sonraki Galatasaray. 3-3 olsaydı 4-3, 5-3 de olurdu. Şahsi hataları maalesef affetmiyorlar."

"Şartlar ne olursa olsun oyuncularımın galibiyeti istemesinden çok memnunum. Yenilgilerden sonra memnun olmam genelde ama bugünkü manzara, hele hele bir ara Arena'da taraftarlar birleşmeleri, bize güzel ışıklar verdi. Bu sene bana göre UEFA'da olmamız daha adil. İnşallah daha güzel olacak. Avrupa'yı özlemişiz."

"Bazen kelimeler, mağlubiyetinizi ifade etmez. Anlatamazsınız. 'Böyle oynayın, mağlup olun' diye bir cümle vardır. Terlerinin son damlasına kadar mücadele ettiler. Bunun altına da düşmelerini istemiyorum oyuncularımın. Galatasaray'ın vazgeçme ihtimali hiç yok. Kupada da, UEFA'da da, ligde de devam edecek inşallah. Son şampiyon biziz, belli yerlerden çok geçtik. İnşallah tekrar döneceğiz

"ABDURRAHİM ALBAYRAK'LA HİÇBİR ŞEYİM OLMAZ"

"Benim Abdurrahim'le hiçbir şeyim olmaz. Dün bakıyorum bizim sinirli fotoğrafımız var, sanki bir şey yapıyormuşuz gibi. Halbuki bir fotoğraf sonra ikimiz de gülüyoruz. Ben bir şey söyleyeceksem aracıya gerek yok, söylerim zaten."

TRANSFER SÖZLERİ

""Biz sadece forvet peşinde değiliz. Değişmesi gereken birçok şey var. Bazı mevkilerin de değişmesi gerek. Takviye edilmesi gerek. Bu takımdaki sorunların hepsi bizim tarafımızdan tespit edilmiştir. Tespitleri yaptık ama burada şöyle bir strateji gütmek zorundayız: Mevcut arkadaşların performansını dışarıda zaten tartışmayız, onlar benim oyuncum ama ihtiyaç olan birçok yer vardır. Galatasaray'ın bugününü iddialı götürmeye çalışırken, yarınını da halletmek zorundayız"

"BAZI ARKADAŞLARLA YOLLARIMIZI AYIRACAĞIZ"

Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayıracağız. Bu alışverişlerde Galatasaray'ın kaybetmemesini istiyoruz. Eğer mümkünse 0 ya da çok küçük rakamlarla bazı oyuncuları değerlendireceğiz devre arası. İki aşamalı düşünüyoruz: Ocak ve temmuz. Bu aşamalarda çok transfer yapabiliriz. Çok derin, herkesin alternatifi olan derin bir kadro yapacağız inşallah"

"Porto'yu deplasmanda 10 pozisyona girip topu sokamıyorsan, burada yenemiyorsan, Schalke deplasmanında ilk dakikada 1-0 geri düşüyorsan, kendini UEFA'da görecek kadar erdemli olmak durumundasın."

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