Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Erzurumspor karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Terim galibiyetle ilgili "Zaman zaman iyi olmasak da oyunun genelinden memnunum. Genel olarak kontrolümüzde geçti, daha önce koparabilirdik maçı ama olmadı. Üç puan en azından bizim için moral oldu, küçük bir moral oldu. Ümit ederim iyilerin başlangıcı olur burası. Erzurum, genel olarak bir şeylerin başlangıcı oluyor" dedi.

KIRMIZI TEPKİSİ!

Hakem kararlarını ve Falcao'nun kırmızı kartını eleştiren Terim sözlerini şöyle noktaladı: "Etebo'nun ikinci sarısından önce, Alanyalı 9 numaralı futbolcunun Luyindama'ya müdahalesi var. Tabii bizim Luyindama 'Ah' demediği için bir şey yok. Bizim 10'a 11'e göre daha fazla antrenman yapmamız gerekli demek ki. Bizim hakemler, 'Falcao hiç kırmızı görmedi verelim de rekor kıralım' dediler herhalde. Nerede gördü; Türkiye'de gördü! Saçma sapan kartlar:"