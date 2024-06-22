Fatih Terim'den Portekiz maçı için açıklamalar!

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Türkiye-Portekiz maçı öncesi açıklamalar yaptı.

beIN Sports'a konuşan Fatih Terim, "Bugün çok önemli iki takımın maçını izleyeceğiz. Teknik direktörler için en zor şey üst düzey öğrencileri en iyi şekilde nasıl kullanacağını bulmak çok zordur. Bu iki takım içinde bu geçerli. İkisinin de teknik kapasitesi çok yüksek takımlar." dedi.

Oyun hakkında yorumda bulunan Fatih Terim, ''Türkiye - Gürcistan maçı olmayacak Portekiz maçı. Değişik bir maç seyredeceğiz. Portekiz daha çok topa sahip olan takım. Kendi oyununu oynamak isteyecek. Bizde kendi yarı alanımızda alanımızı koruyacak ve çabuk hücumlarla pozisyon arayacakmışız gibi duruyor. "Kazandığımız toplar sonrası etkili bir takımız. İki kritik nokta var. Portekiz topla oynamayı sever ancak topla oynayanı, topsuz oynayanı sevmez. Dolayısıyla zaman zaman bizim pas frekansımızı, pas sayımızı artırmak rakibi olumsuz etkileyecektir." değerlendirmesini yaptı.