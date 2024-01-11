Fatih Terim'den Samet Akaydin itirafı!

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"SAMET İÇİN GÖRÜŞTÜK"

29 yaşındaki milli stoperi istediklerini söyleyen Fatih Terim, "Hepinizin bildiği gibi eksiklerimiz var. Başkan ve yönetim, eksiklerimizi tamamlamak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bazı şeyler zaman alır. Samet Akaydin'e gelince sportif direktörümüz İstanbul'a gitti ve geri geldi." dedi.