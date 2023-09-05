Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fatih Terim'den 'Şampiyonlar Ligi müzikli' doğum günü: Ünlüler geçidi gibi parti! - Galatasaray Haberleri

Fatih Terim'den 'Şampiyonlar Ligli' doğum günü Galatasaray ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim 70 yaşına girerken, tecrübeli teknik direktörün doğum günü yıldızlar geçidi olan bir partiyle kutlandı. Doğum günü partisine bir tekne ile gelen Fatih Terim'in geliş anında 'Şampiyonlar Ligi müziği' çalınırken Hasan Şaş, Arda Turan, Gheorghe Hagi, Ümit Davala gibi isimler de partiye katıldı Habertürk Giriş: 05.09.2023 - 13:00 Güncelleme: 05.09.2023 - 13:00 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Galatasaray ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim 70 yaşına basarken, 'İmparator' lakaplı teknik direktör için görkemli bir doğum günü partisi düzenlendi.

2 Şurada Paylaş!







Fatih Terim kendisi için hazırlanan partiye tekne ile gelirken, o sırada Şampiyonlar Ligi müziğinin çalınması da sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.