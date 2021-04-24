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Fatih Terim'den şampiyonluk mesajı: "Galatasaray finalleri her zaman becermiştir"

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederken Fatih Terim de mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı Mete Kalkavan'ın performansını eleştirirken Galatasaray taraftarına da şampiyonluk mesajı verdi

Fatih Terim'den şampiyonluk mesajı:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından açıklamalar yaptı. Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"6-3-1 dizilen bir takımı açmak, Ersun Hoca bunu iyi yapıyor. Takıma iyi ezberletmiş. Böyle bir takımı açmak hiç kolay değil"

"Halil, bu kadar pozisyona girip gol atmamaya çok üzüldü ama herhalde, sırtı dönük topu alıp da bu kadar becerili olan çok az oyuncu vardır. Ondan çok memnunum. Galatasaray, finaller ve sonları her zaman becermiştir. İnşallah böyle sezon sonuna gideceğiz"

"Nasıl bir kırmızı kart, niye verilmez... İlk Antalyaspor maçını hatırlayalım, Emre Kılınç'ın pozisyonu. Emre, bunun 4'te 1'i kadar müdahale etti. Alanya'da Zorbay hocaya takılmıştık, burada da VAR'daydı. Herhalde kırmızı kart, herkesin söylediğine göre."

"Ben 1996'da Galatasaray'a ilk geldiğimde, maç gününde Van'a Hagi'yi getirtmiştim, oynamış ve 2 gol atmıştı. Elimizde ne imkan varsa, imkanları doğru ve dürüst şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Mustafa Muhammed'e güveniyoruz."

"Uzun zaman önce, 'Galatasaray'a kolay dokunuluyor.' demiştim. Herhalde dediğim tam anlaşılmamış."

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