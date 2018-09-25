14 | 15

Mariano kadar olmasa da istenen çizgiden uzaklaşan diğer futbolcu da Brezilyalı Fernando oldu. Akhisar maçında tecrübeli futbolcu da beklenen performansı sergileyemedi. Ayrıca Lokomotiv Moskova maçında olduğu gibi yine kulübede oturan bir diğer Brezilyalı Maicon da büyük ihtimal devre arasında satılacak. Yakın dost olan 3 Brezilyalının performansındaki bu düşüş ve isteksizlik dikkatlerden kaçmadı.