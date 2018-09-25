Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yendikten sonra Akhisar deplasmanında hüsrana uğrayan ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da yer yerinden oynuyor! Soyunma odasını inleten Terim, Florya'da mesaiye de başlıyor!
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Akşam'da yer alan habere göre tecrübeli çalıştırıcı, karşılaşmanın ardından soyunma odasında bütün takıma esti gürledi. Futbolcuların ağzını bıçak açmazken, ortalık bir anda buz kesti. Terim, "Bu mu Galatasaray! Siz böyle futbolcular mısınız! Lig umrunuzda değil mi! İşini ciddiye almayan herkes teker teker gönderilir" diyerek sözlerine başladı.
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ADAMLAR PERŞEMBE OYNADI KİMSEDEN SES SEDA ÇIKMADI
Terim, "Üstünüzdeki formanın hakkını vereceksiniz. Benim profesyonel olmayanlarla işim olmaz. Böyle devam ederseniz kim olursa olsun ocakta veya haziranda bu takımdan gönderilir. Ligde şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkını kazandınız. Hiçbir rakibi küçük görme lüksünüz yok. Adamlar (Akhisar) perşembe Avrupa maçı oynadı. Daha fazla dinlendiniz. İsim olarak bakıldığında daha kalitelisiniz. Ama koşmazsanız, kalite filan kalmaz" dedi.
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Bu sözler üzerine Galatasaraylı futbolcular sus pus oldu. Ortam gerildi. Bazı isimlerin son derece tedirgin olduğu öğrenildi. Fatih Terim'in karşılaşmanın ardından yaptığı, "Bu işi halledeceğiz. Sahada halledemezsek ocakta halledeceğiz. Ocakta olmazsa haziranda halledeceğiz" açıklamasının hedefi de böylece ortaya çıktı.
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TUDOR'UN GERİSİNDE KALDI
Sabah'ta yer alan jabere göre Hırvat teknik adam Igor Tudor döneminde ligde 15 deplasmanda 7 galibiyet- 2 beraberlik-6 yenilgi istatistiğine sahip sarı-kırmızılı takım, attığı 25 gole karşılık kalesinde 27 gol gördü.
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Hırvat hocayla deplasmanda yüzde 40 olan yenilme oranı Tudor'dan bayrağı alan Fatih Terim'in döneminde yüzde 42'ye çıktı.
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Galatasaray'ın başında bu son döneminde ligde 12 dış saha maçına çıkan İmparator 6 galibiyet-5 yenilgi-1 beraberlik gördü.
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"Galatasaray için deplasman fobisi olmaz" diyen Fatih Terim'le dış sahada 17 gol atan sarı-kırmızılılar rakiplerine de 17 kez gol izni verdi.
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DERİN ANALİZ!
Fanatik'in haberine göre Fatih hocanın, oyuncularına hatalarını düşünmek üzere fırsat vermek istediği, asıl fırçayı ise Florya'ya sakladığı belirtiliyor.
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Takım içindeki iniş çıkışlara bir çözüm üretmek isteyen Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde derin bir analiz yapmaya hazırlanıyor.
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İSİM İSİM ELEŞTİRECEK!
Yeni sezonda oynanan hemen hemen her maçta, istediği şeylerin yapılmadığı bölümlerden birer video hazırlatarak, bunları oyuncularına izletecek olan Terim, neyin yanlış gittiğini takımına tek tek anlatacak. Fatih hoca bu analiz toplantısında, futbolcularını isim isim eleştirerek bundan sonra ne yapmaları gerektiğini detaylı bir şekilde gösterecek.
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DURAN TOPLARA DİSİPLİN
Ayrıca sürekli yeni krizlere neden olan penaltılar, frikikler, kornerler ve hatta taç gibi duran organizasyonları için de artık disiplin sağlanacak. İsimler yeniden belirlenecek ve olağanüstü bir durum olmadıkça bu sıraya uyulması istenecek.
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BREZİLYALI YILDIZLARA SERT MESAJ
Milliyet'te yer alan habere göre tecrübeli teknik adamın gözünden düşen isimlerin çoğunluğunun Brezilyalı olması dikkatlerden kaçmadı. Bunların başında da Mariano geliyor. Teknik direktör Fatih Terim, Akhisar'da 90 dakika şans verdiği Sambacının performansını hiç beğenmedi. Formasını Linnes'e kaptıran ve son Lokomotiv Moskova maçında da kulübede olan Mariano'nun kötü oyunu rahatsızlık yarattı.
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HEDEF İSİM MARIANO
Terim, Linnes'in cezalı, sakat veya çok formsuz olmadıkça bundan sonra Mariano'ya kolay kolay şans vermeme kararı aldı. Teknik direktör Fatih Terim'in Akhisar maçından sonraki, "Verdiğimiz şansa özen göstermeliler" demesindeki hedefinin Brezilyalı futbolcu öğrenildi.
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Mariano kadar olmasa da istenen çizgiden uzaklaşan diğer futbolcu da Brezilyalı Fernando oldu. Akhisar maçında tecrübeli futbolcu da beklenen performansı sergileyemedi. Ayrıca Lokomotiv Moskova maçında olduğu gibi yine kulübede oturan bir diğer Brezilyalı Maicon da büyük ihtimal devre arasında satılacak. Yakın dost olan 3 Brezilyalının performansındaki bu düşüş ve isteksizlik dikkatlerden kaçmadı.
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Futbolcuların performansları mercek altına alınırken, Terim'in Fernando'yu oynatmaya devam edeceği, Maicon'un kazanılması için çaba harcanacağı öğrenildi. Ancak Mariano konusunda katı bir tavır takınılacağı vurgulandı.
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