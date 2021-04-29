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Fatih Terim'den TFF'ye tepki

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendisi hakkında bugün yaptığı açıklamaya cevap vererek, "TFF'nin yanıtını şaşkınlıkla karşıladım" dedi

Fatih Terim'den TFF'ye tepki

Sarı-kırmızılı kulübün teknik Direktörü Fatih Terim, TFF'nin bugün yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Terim, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Süper Lig'de oynadığımız son müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya akredite edilen medya mensuplarını tarafından yöneltilen bir soruyu yanıtlamam üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesi üzerinden tarafıma verdiği garip yanıtını şaşkınlıkla karşıladım.

Söz konusu basın toplantısında, ne kulübüm Galatasaray ile ne de kendimle alakalı olan bir soru ile karşılaşmamın ardından, sorunun muhatabı olmadığımı, konu ile ilgili gerekli bilgilerin TFF'nin İdare ve Hukuk İşleri Sorumlusu Başkan Vekili Mehmet Baykan aracılığıyla verilebileceğini aktardım. Sorunun muhatabı doğru gösterilmiş olacak ki, bugün konu üzerinde gerekli
aydınlatılma Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapıldı.

Bu vesileyle yardımcı antrenörümüz Ümit Davala ile birlikte ikişer müsabakadan men cezası aldığımız Çaykur Rizespor maçında yaşanan tartışmada rakip kulüp temsilcisinin söylemlerinin raporlara, "eksik" veya "yanlış" yansıtıldığını biz de öğrenmiş olduk.
Bu noktada, Türkiye'de futbolun geliştirilmesi ile ilgili birçok konuda vermedikleri, zaman zaman başkanlık düzeyinde olmak üzere mensuplarına yöneltilen çok sayıda suçlamaya göstermedikleri reaksiyonu, bir basın toplantısında sorulan soru üzerine jet hızıyla vermelerinden ötürü Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve ilgili kişileri konu hakkındaki hassasiyetleri için tebrik ediyorum.
Kamuoyunu sağduyuya davet eden Türkiye Futbol Federasyonu'nun belki de tarihte ilk kez bir teknik direktörün, kendileri tarafından organize edilen basın toplantısında herhangi bir ihlal veya hakaret içermeyen söylemini niyet okuyarak resmi sitesinden yanıtlaması, kurulları ile beraber kulübüm Galatasaray'a ve tarafıma bakış açılarını ve yaklaşımlarını bir kez daha açıkça göstermiştir.

Daha önce kamuoyunda defalarca paylaştığım fikirlerimi destekleri için de kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum."

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