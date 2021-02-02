Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den transfer açıklamaları geldi. Başakşehir maçı öncesi konuşan Terim, imalı sözlerle Fenerbahçe'ye göndermede bulundu:

"KAĞIDI KALEMİ HAZIRLAYIN"

"Yeni transferlerden Muhammet kadroda. Herkese de geçmiş olsun. Bir transfer dönemi bitti ama herkes kalemi kağıdı hazırlasın. TV'nin başına geçsin. Yakında önümüzdeki transfer listesini açıklayacağım. Hem zamana hem paraya ihtiyaç var. Bu açıklayacağım listede zaman ve paranın yetmeyeceği şeyler olabilir. Burada scout grubumuza ve sportif direktörümüze, yönetimimize, Abdurrahim Bey ve başkana ayrıca teşekkür ediyorum.

"TEŞEKKÜRÜ HAK ETTİLER"

Aç, genç, başarıyı isteyen bir transfer şekliyle, kazancıyla geçiyoruz. Bunun için önemli mesailer verdik. Bir teşekkürü hak ettiler. Bu transfer dönemi bitti ama gösterdi ki taraftar, camia olarak birleşmemiz gerektiği ortaya koymuştur. Bu çok önemlidir.

OZAN KABAK YORUMU

Ozan Kabak dün beni aradı. 'İmzadan önce sizi aramak istedim' dedi. Çok mutlu oldum açıkçası. Son zamanlarda insanlar alışkın değil vefa, sevgi, saygı gibi şeylere. Bunlar güzel değerler. Çok hoşuma gitti. Ben de pek yapmam ama paylaşım yaptım. Kendisine ben giderken, daha da ileride başka yerlerde olacağını söylemiştim. Galatasaray iyi de bir rakam kazandı kendi evladından. Çok gururluyum. 17'sinde Galatasaray A takımına çıktı ve 3 sene içerisinde Liverpool'a gitti. Bu bir başarı öyküsüdür. Galatasaraylılar gurur duyuyordur. Allah yolunu açık etsin."