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Fatih Terim: Feghouli'yle sohbet etmek gerekiyormuş

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda St. Johnstone'u 4-2 yenerek play-off'a yükseldi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, İskoçya'daki maçın ardından açıklamalar yaptı

Fatih Terim: Feghouli'yle sohbet etmek gerekiyormuş

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında konuk olduğu İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u 4-2 mağlup ederek play-off turuna yükselen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, oyunu domine ederek farklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

McDiarmid Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, "Turu geçmek önemliydi. Rakip bizimle aynı seviyede değil ama temaslı oyunu iyi oynayan bir takımla karşılaştık. Biz kendi futbolumuzu, düşüncemizi ortaya koyunca, çok gol pozisyonu yakaladığımız iyi bir maç oldu. Turu geçmek moral açısından önemliydi. Muhakkak ki bazı şeyleri düzelteceğiz. İyi olan şeyleri tavana vurduracağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Böyle bir morale ihtiyacımız vardı." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, Sofiane Feghouli'nin performansıyla ilgili gelen bir soruya, şu yanıtı verdi:

"Feghouli beraber şampiyonluklar yaşadığımız bir oyuncumuz ama açıkçası oyuncularımız gitse de kalsa da biz her halükarda ihtiyacımız olan oyuncuyla oynamaya devam ediyoruz. Feghouli'yi bugün iki değişik pozisyonda oynattım. Demek ki onunla biraz konuşmamız gerekiyormuş. Daha iyi olması için uğraşacağız. Bugün iyi oynadı. Açıkçası oyunun başında bazı tecrübeli oyunculara da ihtiyacımız oldu, Arda, Feghouli ve Diagne gibi. Onlar da bence iyi oynadı. Feghouli'yi kazanabilirsek kazanacağız. Galatasaray takımında her an her şey olabilir. Bugün de yarın da her şey değişebilir. Ne kadar çok oyuncudan faydalanabilirsem... Bunu yüksek seviyede tutmaya çalışıyorum. Üç kulvarda ilerleyeceğiz. İstediğim gibi bir Feghouli olursa, sevinirim. Bazı arkadaşlarımızın performansından memnunum, bazılarının biraz daha yukarı çıkması gerek. Feghouli biraz daha yukarı çıkmalı."

Fatih Terim, maçın oyuncusu seçilen Kerem Aktürkoğlu hakkında, "Kerem ile ilgili gerek teknik olarak, gerek atletizm olarak programımız var. Özel çalışmaları da var. Anlatılanları dinliyor, o önemli. İkinci yarı ve ilk yarı baya farklı. İkinci yarı daha etkindi. Böyle bir Kerem bizi çok sevindiriyor. Muhakkak hatası olacak, inişli-çıkışlı olacak. Genç oyuncularda bu oluyor ama ben ona güveniyorum. Kerem, her geçen gün rakip için tehlikeli bir hal alıyor. Bizi de çok sevindiriyor. Bunları hazmedebilecek bir genç. Onun için onu seviyoruz, kolluyoruz. Daha da iyi olacak. Oyuna her an ağırlığını koyabilen, pas oyununu iyi oynayan bir Kerem çok daha fark oluşturabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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