Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Futbolun Süperleri Ödül Gecesi'nde konuştu. Terim, "Çok uzun yıllardır böyle bir şeyin olması gerek. Futbol ailesinin bir araya gelmesi, başarıların ödüllendirilmesi veya yeni sezona başlarken iyi dileklerin bir arada konuşulması gerek. Böyle geceler Türk futbolunu, kulüpleri birbirine yakınlaştırır. Herkes özlem giderir. Daha evvel UEFA'da, FİFA'da, Altın Top yarışmalarında gördüğümüz o güzellik bu gece burada var. Birçok antrenör yarışıyoruz, her sene birileri yukarıda, birileri aşağıda kalıyor ama sonuç yarışmak. Bu yarışmada ön var, 2-3-5 var ama mesele bu yarışmanın içinde olmak. Ben veya başkasının ödülü alması hiçbir şeyi fark ettirmez. Mühim olan güzel yarışmak. Ömür boyu kimse kazanmaz, ömür boyu kimse kaybetmez. Mesele kazanmak ya da kaybetmek değil, centilmence yarışmak" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ