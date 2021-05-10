Galatasaray'da 11 sezon top koşturduktan sonra 1985'te futbolculuk kariyerini sonlandıran Terim, sarı-kırmızılı takımda teknik direktörlük koltuğuna ilk olarak 1996 yılında oturdu.

Tecrübeli teknik adam, 4 farklı dönemde çalıştırdığı Galatasaray'da şu ana kadar 399 Süper Lig maçında görev yaptı.

Galatasaray, 67 yaşındaki Fatih Terim yönetiminde çıktığı bu karşılaşmalardan 251 galibiyet, 91 beraberlik ve 57 mağlubiyetle ayrıldı.

MAÇ BAŞINA 2,11 PUAN

Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki Süper Lig müsabakalarında 2,11 puan ortalamasıyla mücadele etti.

Sarı-kırmızılı ekip, deneyimli teknik adamın başında olduğu 399 karşılaşmada toplamda 844 puan topladı.

Galatasaray, Terim idaresindeki lig maçlarında 831 gol atarken, kalesinde ise 374 gol gördü.

Sarı-kırmızılı ekip, bu dönemde maç başına 2,08 gol ortalamasıyla oynadı.

LİG KARNESİ

Galatasaray'ın teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki lig performansı şöyle:

Sezon 0 G B M A Y P 1996-1997 34 25 7 2 90 30 82 1997-1998 34 23 6 5 86 43 75 1998-1999 34 23 9 2 85 30 78 1999-2000 34 24 7 3 77 23 79 2002-2003 34 24 5 5 61 27 77 2003-2004 26 11 8 7 40 34 41 2011-2012 40 25 11 4 78 30 86 2012-2013 34 21 8 5 66 35 71 2013-2014 5 2 3 0 7 3 9 2017-2018 18 14 1 3 41 12 43 2018-2019 34 20 9 5 72 36 69 2019-2020 34 15 11 8 55 37 56 2020-2021 38 24 6 8 73 34 78 Toplam 399 251 91 57 831 374 844



20 KUPA KAZANDI

Fatih Terim, Galatasaray'daki kariyerinde toplam 20 kupa kazanma başarısı gösterdi.

Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa'daki en önemli başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Fatih Terim yönetiminde elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 3 TSYD Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 3 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

ÜST ÜSTE EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN TEKNİK ADAM

Fatih Terim, Galatasaray'ın başındaki 399 maçlık süreçte lig tarihinin üst üste en çok şampiyon olan teknik direktörü oldu.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başında 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşarak şu ana dek kırılamayan bir rekora imza attı.

ŞAMPİYONLUK SAYISINDA RAKİPSİZ

Fatih Terim, Süper Lig'de en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan teknik direktör rekorunu da elinde bulunduruyor.

Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı takımla ligde toplamda 8 kez şampiyonluğa ulaşarak kırılması güç bir rekora imza attı.