Süper Lig’de Kasımpaşa’yı 4-1 yenerken en büyük kazanım olarak görünen genç stoper Ozan Kabak, performansıyla göz doldurdu. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre penaltı pozisyonu dışında hata yapmadan ilk 11’de başladığı ilk maçını başarıyla tamamlayan 18 yaşındaki yetenek teknik direktör Fatih Terim’in de gözüne girmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından, “Sanki yıllardır bizimle gibiydi” açıklamasını yaparak genç oyuncuyu öven İmparator’un, devam eden süreçte de Ozan’a büyük şanslar tanıyacağı öğrenildi.

Savunmaya takviye gelmeyince altyapıdaki futbolculardan faydalanmak isteyen Terim, tıpkı 3. dönemindeki Semih Kaya örneğinde olduğu gibi Ozan’ı da ilk 11’in değişilmez oyuncusu olması için kolları sıvadı. Maçın ardından özel olarak görüştüğü Ozan’a tebriklerini ileten deneyimli antrenörün, Salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi’ndeki Lokomotiv Moskova karşılaşmasında da genç oyuncuyu düşündüğü bildirildi. Hafif sakatlığı bulunan Maicon’dan Trabzon’da memnun kalmayan Terim’in, iyi bir uyum yakalayan Serdar Aziz’le birlikte Ozan Kabak’ı Devler Ligi’nde ilk 11’de sahaya sürmesi bekleniyor.

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