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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fatih Terim: Hak ettiğimiz ödülü 3 maç sonra alacağız!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, taç pozisyonuyla ilgili "Caner'in ayağına top değiyor. Taç bizim. Biz de istediğimiz gibi çabuk başlarız" dedi. Terim, şampiyonluk konusunda imalı açıklamalarda bulunup "Kaybettiğinizde değil, vazgeçtiğinizde yenilirsiniz. Ben vazgeçmiyorum. Daha çok çalışacağız ödül almak için. Oyuncular bana söz verdiler, daha çok çalışacaklar. Bizim için önemli olan ödüllere doğru gidiyoruz. Allah bize o ödülleri nasip etsin" ifadelerini kullandı

Galatasaray

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Futbolun Süperleri Ödülleri'ne göndermede bulunmayı sürdürüp şunları söyledi:

"Ali Sami Yen'deki 200. maçımız. Bunu bir derbi galibiyetiyle kapattığımız için mutluyum. Alnımızın teriyle ödülümüzü almak için yürüyoruz. 3 maçımız kaldı, inşallah sonunu getiririz. Bugün ilk yarıdaki oyun kalitesi biraz daha fazlaydı. İkinci yarıda skorun verdiği avantajla hareket ettik. Çok da pozisyon bulduk ama çok top kaybettiğimiz bir aralık var, onun dışında sıkıntı yaşamadık. Oyuncularımı kutluyorum.

"CANER'E DEĞİYOR, TAÇ BİZİM"

"İlk Fenerbahçe maçından sonra çoğunuz, özellikle burada olmayıp haber yapanlar, koca maçı taça mı sığdıracağız demişti. Demek ki futbolda her şey önemli. Ama Caner'in ayağına top değiyor. Taç bizim. Biz de istediğimiz gibi çabuk başlarız. Bazen oyunun bir bölümü kalite, bir bölümü mücadele ister. İki tarafın da en ufak hatasında şampiyonluktan uzaklaşacak veya başkalarına avantaj sağlayacak bir maç oynamak çok kolay değil. Oyuncularım nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadı. Kutluyorum."

"NDIAYE YABANCI SAYISINDAN DOLAYI..."

"Ndiaye'nin kadroda olmaması tamamen yabancı sayısıyla alakalı. Bazı özel işleri için İngiltere'ye gitmişti, onu da dinlendirmiş olduk. Ndiaye, benim sezon sonuna kadar faydalanacağım, hatta diğer sezon için de düşüneceğim bir oyuncu. Fernando, 6-8-10 numara oynayabilir. Geçen sezon da Beşiktaş maçında 8 numara oynamıştı ve gol atmıştı. Son zamanlarda iyi ve diri durumda. Fiziği yerinde olduğunda aklı ve oyun zekasıyla bizim için vazgeçilmez bir oyuncu oluyor. Beşiktaş'ın bizim orta sahadaki üçlüyü düşünerek Necip'le başladığı görüldü. Zaman zaman çok iyi de iş yaptılar. Biz o kadar çok cezalıdan, sakattan ve diğer şeylerden çektik ki, fazla olsun da bizim olsun. Nitekim yine cezalıyız, Belhanda yok. Hakem haklıydı.

"DEPLASMAN DEĞİŞİK, İÇERİ DEĞİŞİK"

Bu sene deplasman değişik, içeri değişik gibi duruyor. Ama artık durmaması lazım. Bu bir zaman meselesi. 96-2000 arasında da böyle ufak bir sıkıntı çekmiştik. Zaman ilerledikçe çim, saha, stat hiçbir yer fark etmemişti. İnşallah bunu zaman içinde halledeceğiz. Bugünkü galibiyet sadece liderliği değil diğer avantajları da getirdi. Olası herhangi bir sıkıntıda, içerideki maçta onu telafi etme fırsatı var. Son ayların en formda takımı Rizespor'la oynayacağız. Hayırlısı Allah'tan."

"ÖDÜL ALMAK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ!"

"Her zaman şunu söylüyorum; kaybettiğinizde değil, vazgeçtiğinizde yenilirsiniz. Ben vazgeçmiyorum. 3 hafta kala işi buraya getirmek müthiş bir şey. İnşallah bunu da buradan sonuna kadar götürürüz. Açıkçası hak ettiğimiz ödülleri, 3 maç sonra almak istiyoruz. Daha çok çalışacağız ödül almak için. Oyuncular bana söz verdiler, daha çok çalışacaklar. Bizim için önemli olan ödüllere doğru gidiyoruz. Allah bize o ödülleri nasip etsin."

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