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        Haberler Spor Futbol Fatih Terim, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'a övgüler yağdırdı - Futbol Haberleri

        Fatih Terim, Hakan Çalhanoğlu'nu ve Kenan Yıldız'ı övdü

        Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Inter ile Juventus arasındaki İtalya derbisinden önce La Gazzetta dello Sport'a açıklamalar yaptı. Inter'de top koşturan Hakan Çalhanoğlu ve Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'a övgüler yağdırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 14:46 Güncelleme: 31.01.2024 - 14:48
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        Terim'den Hakan ve Kenan'a övgü
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        Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Panathinaikos Takımının deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, Inter ile Juventus arasındaki İtalya derbisinden önce La Gazzetta dello Sport'a konuştu. Inter'de oynayan Hakan Çalhanoğlu ve Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'ın performansını beğendiğini ifade etti.

        "KENAN YILDIZ'DA DEL PİERO'DAN ESİNTİLER VAR"

        Kenan Yıldız'ın performansından dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Terim, "Türkiye'deki herkes mutlu. Kenan büyük bir yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Umalım ki Kenan, yeni Del Piero olsun. Kenan'da idolü Del Piero'dan esintiler var ama o özellikle soldan yaptığı driplingler sebebiyle bana biraz Jack Grealish'i anımsatıyor." dedi.

        "HAKAN ÇALHANOĞLU HER GÜN GELİŞİM GÖSTERİYOR"

        Hakan Çalhanoğlu'nun Serie A'nın en iyi orta saha oyuncusu olduğunu aktaran Fatih Terim, "Zekidir, asist ve gol katkısı verir. Hakan, Avrupa düzeyinde en iyi oyun kuruculardan biri. Çalhanoğlu'nun bir diğer özelliği de her gün gelişim göstermesi" şeklinde konuştu.

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