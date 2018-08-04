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Fatih Terim: "Hedefimiz sahada ruhunu ortaya koyacak bir takım"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni başarılar için kolları sıvadıklarını bildirdi

04 Ağustos 2018 Cumartesi, 13:19:05 | Güncelleme:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray ile Akhisarspor arasında yarın Konya'da oynanacak TFF Süper Kupa maçı öncesi Türkiye Futbol Federasyonunun çıkardığı maç kitabındaki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Dünya standartlarında bir takım oluşturup takımı her kulvardaki yarışta ayakta tutmak; işin sadece yetenek ve performans değil, ekonomik ve sosyal boyutunu da düşünmek, hepimiz için keyifli olduğu kadar aynı zamanda emek yoğun bir süreç.
Hedefimiz, sahada taraftarını ve camialarını memnun edecek bir oyun sergileyecek ve taraftarları gibi sahada ruhunu ortaya koyacak bir takım oluşturmak.

Kuruluşundan bu yana ülkemizde ve yurt dışında tescillenmiş başarıları ile varlığını sürdüren Galatasaray camiasının fertleri olarak yeni yolculuklar ve başarılar için kolları sıvadık."

Son 10 yılda oynanan TFF Süper Kupa maçlarında Galatasaray'ın 5 kez mutlu sona ulaştığına değinen tecrübeli teknik adam, kupalara bir yenisini daha ekleyeceklerine inandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sadece son 10 yılda oynanmış finaller sonunda 5 Süper Kupa'yı müzemize götürdük. İnanıyorum ki Akhisarspor maçı sonrasında bir yenisini daha ekleyeceğiz ve yeni sezona kendine inanmış ve motive olmuş şekilde gireceğiz.

İlk kez Türkiye Kupası'nı alan ve Süper Kupa'da rakibimiz olan Akhisarspor'u da bu başarısından dolayı tebrik edip, ülkemizi temsil edecekleri UEFA Avrupa Ligi'nde de şans diliyoruz.

Son yıllarda futbol kültürünün gelişmesi ile önemli müsabakalara ev sahipliği yapmış Konya'nın da bizleri iyi bir şekilde ağırlayacağından ve maça enerji katarak keyifli bir karşılaşma olmasını sağlayacağından da şüphemiz yok."

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