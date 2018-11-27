Şampiyonlar Ligi'nde yarın Lokomotiv Moskova deplasmanına konuk olacak Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim oyuncularının beynini yıkıyor...

Ligde son olarak alınan Konyaspor beraberliğiyle birlikte takımını moralsiz gören deneyimli çalıştırıcı, bu durumu düzeltmek için kolları sıvadı. Rus ekibiyle oynayacakları karşılaşmanın, ligde aldıkları cezalar ve Konya maçının ardından yaşananları kapsamadığını öğrencilerine hatırlatan İmparator’un, takımını uyardığı kaydedildi.

Devler Ligi’nde gruplardan çıkmak için hala bir şansları olduğunu belirten tecrübeli teknik adamın, “Ligi ve son dönemde yaşadığımız bütün olumsuzlukları tamamen unutun. Ne Konya maçında yaşananları ne de Beşiktaş derbisini düşünmenizi istemiyorum. Oldukça kritik bir maça çıkacağınızı unutmayın… Artık kazanma zamanı” ifadeleriyle futbolcularını motive ettiği öğrenildi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 5. maçında yarın TSİ 20.55'te Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşılaşacak. D Grubu'nda birer galibiyet, beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4 puan toplayan temsilcimiz, 3. sırada bulunuyor.

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