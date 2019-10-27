Beşiktaş ile Galatasaray, ligin 9. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya gelirken siyah-beyazlılar mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. İki takım teknik direktörünün ise karşılaşma öncesinde el sıkışmadığı ortaya çıktı!
Mücadele sonrasında konuya ilişkin yöneltilen soruyu yanıtlayan Abdullah Avcı, "Galatasaray ile Beşiktaş oynadı bugün. Geçen sene orada nasıl karşılandıysam, bu sene de öyle karşıladım" ifadelerini kullandı.
Avcı, geçen sezon Başakşehir'in başındayken Galatasaray deplasmanında şampiyonluk kaybetmiş ve mücadele sonrasında sert açıklamalar yapmıştı.
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