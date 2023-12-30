Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Fatih Terim ilk transferini yaptı: Limnios Panathinaikos'ta! - Futbol Haberleri

        Fatih Terim ilk transferini yaptı: Limnios Panathinaikos'ta!

        Teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getiren Panathinaikos, Köln'den Dimitrios Limnios'u kadrosuna kattığı açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 15:28 Güncelleme: 30.12.2023 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fatih Terim ilk transferini yaptı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Panathinaikos'ta geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim ilk trasnferini yaptı.

        Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos, Köln forması giyen Dimitrios Limnios'u kadrosuna kattığını duyurdu.

        Panathinaikos, 25 yaşındaki Yunan kanat oyuncusu Dimitrios Limnios'u 3,5 yıllığına transfer ettiğini açıkladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da yaşandı! Karakolda polise saldırdı!
        İstanbul'da yaşandı! Karakolda polise saldırdı!
        Menü asmayana ürün başına 2 bin 172 TL ceza
        Menü asmayana ürün başına 2 bin 172 TL ceza
        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması
        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Tütün endüstrisi kadınları hedef alıyor
        Tütün endüstrisi kadınları hedef alıyor
        Genesio'da geri sayım!
        Genesio'da geri sayım!
        Tehdit edenleri duruşmada söyledi! Seçil Erzan'a Arda Turan sorgusu!
        Tehdit edenleri duruşmada söyledi! Seçil Erzan'a Arda Turan sorgusu!
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        "Kriz mi, fiyasko mu?"
        "Kriz mi, fiyasko mu?"
        Hayatlarının anlamı
        Hayatlarının anlamı
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Neler oldu?
        Neler oldu?
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu