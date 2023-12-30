Fatih Terim ilk transferini yaptı: Limnios Panathinaikos'ta!
Teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getiren Panathinaikos, Köln'den Dimitrios Limnios'u kadrosuna kattığı açıkladı
Giriş: 30.12.2023 - 15:28 Güncelleme: 30.12.2023 - 15:28
Panathinaikos'ta geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim ilk trasnferini yaptı.
Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos, Köln forması giyen Dimitrios Limnios'u kadrosuna kattığını duyurdu.
Panathinaikos, 25 yaşındaki Yunan kanat oyuncusu Dimitrios Limnios'u 3,5 yıllığına transfer ettiğini açıkladı.