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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim toprağa verildi

Teknik Direktör Fatih Terim'in dün hayatını kaybeden annesi Nuriye Terim, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

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  • Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim toprağa verildi

    A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in bir süre önce rahatsızlanan ve evde bakım hizmeti alan annesi Nuriye Terim (91) dün hayatını kaybetti. 
  • Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim toprağa verildi

    Anne Terim'in cenazesi bugün öğle saatlerinde Asri Mezarlığa getirildi. Nuriye Terim için burada cenaze töreni düzenlendi. 
  • Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim toprağa verildi

    Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Nuriye Terim, Adana Asli Mezarlığı'nda kocasının yanına defnedildi.
  • Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim toprağa verildi

    Cenaze törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Adana Valisi Süleyman Elban, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda, Acun Ilıcalı ile spor ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.
  • Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim toprağa verildi

    İşte cenaze töreninden kareler...
  • Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim toprağa verildi
  • Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim toprağa verildi
  • Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim toprağa verildi
  • Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim toprağa verildi
  • Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim toprağa verildi
  • Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim toprağa verildi
  • Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim toprağa verildi
  • Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim toprağa verildi
  • Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim toprağa verildi
  • Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim toprağa verildi
  • Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim toprağa verildi
  • Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim toprağa verildi
  • Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim toprağa verildi

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