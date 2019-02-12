A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesinin yankıları sürüyor. Türkiye Eski Futbol Direktörü ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun ayrılığı sonrası kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulundu.

Merve Terim Çetin paylaşımında "Sevgili sanatçı dostlarımızdan, Lucescu'nun tazminatı için de aynı hassasiyeti bekliyor, haklarını helal etmediklerini söyleyen twitler bekliyorum. Zira sanatçı dediğin her konuya duyarlı olmalı. Aksi takdirde, tepki kişiye odaklı olur" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde, sözleşmesinin süresinden önce feshedildiği gerekçesiyle Fatih Terim'e 9 milyon 324 bin lira erken fesih bedeli ödemesine yönelik kararın gerekçesinde, "TFF'nin fesih bildiriminde, sözleşmenin 6. maddesinin dayanak alınması dışında hiçbir gerekçeye yer vermediği gibi haklı feshe ilişkin hiçbir beyanda veya imada da bulunulmadığı" belirtilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, İstanbul 17. İş Mahkemesinin, TFF'nin Fatih Terim'e 9 milyon 324 bin lira ödemesi kararının kaldırılmasına, takibin asıl alacak 5 milyon 180 bin lira üzerinden devamına karar vermişti.