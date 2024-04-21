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        Haberler Spor Futbol Fatih Terim'in Panathinaikos'u farklı kazandı, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi! - Futbol Haberleri

        Fatih Terim'in Panathinaikos'u farklı kazandı, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi!

        Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, PAS Lamia'yı 5-0 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürdü ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 19:12 Güncelleme: 21.04.2024 - 19:12
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        Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda Lamia'yı 5-0 yendi.

        Lamia Belediye Stadı'nda oynanan play-off altıncı hafta maçında Panathinaikos, 23. dakikada Benjamin Verbic ve 45. dakikada Anastasios Bakasetas'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

        Panathinaikos, maçın ikinci yarısında 54 ve 61. dakikalarda Fotis Ioannidis ve 57. dakikada Bakasetas'ın golleriyle 5-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

        Panathinaikos'ta milli futbolcu Samet Akaydın, maça ilk 11'de başladı ve 63 dakika sahada kaldı.

        Bu sonuçla puanını 71 yapan Panathinaikos, maç fazlasıyla ilk sıraya yükseldi. Bir maçı eksik AEK, 69 puanda; iki maçı eksik PAOK, 67 puanda bulunuyor.

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