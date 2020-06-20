Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in torunları da tribündeki yerlerini aldı! Kovid-19 salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşmada tribünlere taraftarların kartonetlerini yerleştiren sarı-kırmızılı kulübün teknik direktörü sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Torunlarının fotoğraflarının bulunduğu bölümü paylaşan Terim "Büyüğün olgunluğu ve ağabeyliği, ortancanın dili ve cilvesi, küçüğün herkesin hakkından gelişi... Üçü de tribünde yerlerini aldı destek için" ifadelerini paylaşımına not düştü.