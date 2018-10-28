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Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre sakatlıklara rağmen sahaya çıkacak 11’in Galatasaray’a layık şekilde mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, gelecek hafta TT Stadı’nda ağırlayacakları Fenerbahçe derbisine de moralli çıkmak istiyor. Derbi nedeniyle Yeni Malatya mücadelesinin iki katı öneme sahip olduğunu belirten Terim’in, “Son maçlarda sergilediğimiz futbol kabul edilemez. Bir an önce toparlanmalıyız. İyi futbol ve 3 puanla İstanbul’a dönelim. Derbiye lider çıkmamız çok önemli” ifadeleriyle futbolcularını motive ettiği kaydedildi.