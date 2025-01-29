Fatih Terim'li Al Shabab'tan kaleci transferi
Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, Dynamo Kiev'de forma giyen 30 yaşındaki kaleci Georgiy Bushchan'ı kadrosuna kattı.
Giriş: 29.01.2025 - 21:39 Güncelleme: 29.01.2025 - 21:39
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mücadele eden Fatih Terim'li Al Shabab'tan kaleci takviyesi geldi.
Al Shabab, kalesini Dinamo Kiev'den Georgiy Bushchan ile güçlendirdi. Siyah Beyazlılar, 30 yaşındaki file bekçisinin transferi için Dinamo Kiev'e 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Bushchan, bu sezon 27 maçta Dinamo Kiev'in kalesini korumuştu.
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