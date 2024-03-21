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        Haberler Spor Futbol Fatih Terim'li Panathinaikos, gelecek sezonun ilk transferini yaptı - Futbol Haberleri

        Fatih Terim'li Panathinaikos, gelecek sezonun ilk transferini yaptı

        Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Getafe'nin orta saha oyuncusu Nemanja Maksimovic'i 3 yıllığına renklerine bağlayarak gelecek sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 13:44 Güncelleme: 21.03.2024 - 13:44
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        Terim'li Pana'ya Sırp orta saha!
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        Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde geçtiğimiz hafta Olympiacos derbisini 3-1'lik skorla kazanarak şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet alırken gelecek sezonun ilk transferini ise şimdiden yaptı. Yunan takımı, İspanyol ekibi Getafe'den Nemanja Maksimovic'i gelecek sezondan itibaren kadrosuna kattığını duyurdu.

        MAKSİMOVİC İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME

        İspanyol takımıyla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Maksimovic, Panathinaikos ile gelecek sezondan itibaren geçerli 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        31 MAÇTA 4 GOL

        29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018 yılından beri Getafe'de forma giyiyor. Maksimovic, bu sezon 31 maçta forma giydi ve 4 gol attı.

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