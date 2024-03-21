Fatih Terim'li Panathinaikos, gelecek sezonun ilk transferini yaptı

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde geçtiğimiz hafta Olympiacos derbisini 3-1'lik skorla kazanarak şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet alırken gelecek sezonun ilk transferini ise şimdiden yaptı. Yunan takımı, İspanyol ekibi Getafe'den Nemanja Maksimovic'i gelecek sezondan itibaren kadrosuna kattığını duyurdu.

MAKSİMOVİC İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İspanyol takımıyla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Maksimovic, Panathinaikos ile gelecek sezondan itibaren geçerli 3 yıllık sözleşme imzaladı.