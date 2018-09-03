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EN İYİSİ NDIAYE



Yeniden Galatasaray formasına kavuşan Badou Ndiaye hızlı başladı. İkinci yarıda Sinan Gümüş'ün yerine oyuna dahil olan Senegalli futbolcu, takımın en iyi oyuncusu oldu. 34 kez topla buluştu. 24 pas attı. Yüzde 100 isabet sağladı. 2 şut denedi. 2 kez adam geçti. 2 faul aldı. 1 de top çaldı.