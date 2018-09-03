Galatasaray'da 4-0'lık Trabzonspor yenilgili sonrası Fatih Terim adeta çılgına döndü... Terim, kırmızı kart gören Belhanda ve vurdumduymaz tavırlar ortaya koyan Maicon’a bir daha forma vermeyi düşünmüyor... Tecrübeli hoca, Ahmet Çalık, Sinan Gümüş ve Eren Derdiyok'u da kulübeye gönderip sistemi değiştirecek...
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Trabzonspor deplasmanında hezimete uğrayan Galatasaray'da Fatih Terim masaya yumruğunu vuruyor...
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Takvim'in haberine göre; Sergilenen berbat performans sonrası adeta çılgına dönen tecrübeli teknik adam, milli maç arasında takıma operasyon yapacak. Terim'in hedef tahtasındaki ilk isimlerin Younes Belhanda ve Maicon olduğu öğrenildi.
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5 FUTBOLCU KESİK YİYECEK
Tecrübeli hoca sorumsuzca kırmızı gören Belhanda ve vurdumduymaz tavırları ile çıldırtan Maicon'u bir daha oynatmayı düşünmüyor. Terim; Ahmet, Sinan ve Eren'i de kesiyor.
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ONYEKURU FORVETE GEÇİYOR
Oyun sistemini değiştirmeyi düşünen Fatih Terim'in savunma tandeminde Donk-Serdar'a, sol kanatta Rodrigues'e, sağda ise Feghouli'ye şans vereceği öğrenildi.
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Onyekuru'yu forvete çekecek olan başarılı hoca, hızlı ve hareketli bir takım oluşturacak.
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TRANSFER TEPKİSİ
Transfer dönemi kapanmadan önce Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim, “Forvet alacağız. Stoper de istiyoruz ancak olmasa da olur. Oraya Donk’u koyabilirim” demişti.
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Transfer dönemi kapandı ve Aslan, en çok ihtiyacı olan bölge olan forvet hattına oyuncu alamadı.
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Terim, Trabzon maçı sonrası da, “Masa başında transfer yapılmıyor. Nasıl ki futbol elle değil, ayakla oynanıyor. Transferler de ağızla yapılmıyor, yazıyla da yapılmıyor” diyerek bu tepkisini açıkça ortaya koydu.
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Tecrübeli hocanın, istediği adamları alamayan Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın transferdeki tavrından dolayı da rahatsız olduğu konuşuluyor.
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İKİNCİ AĞIR YENİLGİ
Trabzonspor yenilgisi Fatih Terim'i çılgına çevirdi. Galatasaray'ın başında Süper Lig'de en son 5 bin 778 gün önce 6 Kasım 2002'de 6-0'lık Fenerbahçe yenilgisi gören tecrübeli teknik adamın aldığı ikinci ağır yenilgi aldı. Terim, 2003 yılından sonra Trabzonspor'a ilk kez kaybetti.
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KALEYİ BULAMADI
Galatasaray, Trabzonspor karşısında 8 şut atarken hiç isabet sağlayamadı. 11 ortadan sadece 2 tanesi yerini buldu. 64 uzun topun ise ancak 26'sı isabetli oldu. Sarı-kırmızılılar, en son geçen sezon Igor Tudor yönetiminde Başakşehir karşısında 4-0 yenilirken hiç isabetli şut atamamıştı.
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Sarı-kırmızılıların kilit pasları ise Mariano (2) ile Nagatomo (1) ve Fernando'dan (1) geldi. Onyekuru (10) ve Emre Akbaba (8) top kaptırarak sarı-kırmızılıların ön alanda top yapmasını engelledi.
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EN İYİSİ NDIAYE
Yeniden Galatasaray formasına kavuşan Badou Ndiaye hızlı başladı. İkinci yarıda Sinan Gümüş'ün yerine oyuna dahil olan Senegalli futbolcu, takımın en iyi oyuncusu oldu. 34 kez topla buluştu. 24 pas attı. Yüzde 100 isabet sağladı. 2 şut denedi. 2 kez adam geçti. 2 faul aldı. 1 de top çaldı.
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Galatasaray 2014/15 sezonu başından bu yana Süper Lig'de iki maçı (Başakşehir ve Trabzonspor) isabetli şut atamadan tamamladı ve bu iki maçı da 4-0 kaybetti.
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DEPLASMANA ÖZEL PROGRAM
Geçen sezon başlayan deplasman fobisi Galatasaray'ın üzerine yapıştı. Süper Lig'de dışarıda Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı son 11 maçı kazanamayan Galatasaray, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
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Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 6 gol atarken, kalesinde 27 gol gördü. Deplasmanların kabusa döndüğü Galatasaray'da Terim, bu konunun çözümü için milli arada özel motivasyon programı hazırlayacak.
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3 GÜN İZİN VERDİ
Milli ara nedeni ile Fatih Terim oyunculara 3 gün izin verdi. Sarı-kırmızılı hoca, dinlenmelerini ve yeniden futbola konsantre olmalarını isterken Galatasaray çarşamba günü akşamı evindeki Kasımpaşa maçının hazırlıkları başlayacak.
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BELHDANA'NIN CEZASI BELLİ OLDU
Fatih Terim, Trabzonspor maçı sonrasında, "Bize anlatsın bakalım... Biz de ona göre bir cevap verelim" diyerek Belhanda'ya kızgınlığını ortaya koydu. Geçtiğimiz sezonun başından bu yana ligde, Çin'e giden Tosic ile beraber en fazla kırmızı kart gören isim olan Cezayirli oyuncuya büyük ceza kapıda...
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İKİ AYRI MADDEDEN
Sarı-kırmızılı takımın disiplin yönetmeliğinde yer alan, "direkt kırmızı kart" maddesinden yola çıkılarak Belhanda'ya 7 bin euro ile 15 bin euro arasında para cezası verilebilecek. Ayrıca "G.Saray'ın menfaatlerini düşünmeden yapılan hareketler" maddesi de işletilecek ve 15 bin euro'luk bir fatura daha çıkarılacak.
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