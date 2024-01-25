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        Haberler Spor Futbol Fatih Terim, Panathinaikos kariyerindeki ilk mağlubiyetini Atromitos'tan aldı - Futbol Haberleri

        Fatih Terim, Panathinaikos kariyerindeki ilk mağlubiyetini Atromitos'tan aldı

        Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası çeyrek final ilk maçında Atromitos'a 2-1 mağlup oldu. Terim böylece Yunanistan kariyerindeki 7. maçında ilk mağlubiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 00:43 Güncelleme: 25.01.2024 - 00:43
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        Terim, Yunanistan'da ilk kez mağlup
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        Fatih Terim'li Panathinaikos, Yunanistan Kupası çeyrek finalinin ilk maçında Atromitos'a 2-1 mağlup oldu.

        Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan maçta Panathinaikos'un golünü 11. dakikada Aitor attı. Eski Galatasaraylı Sasa Ilıc'in çalıştırdığı Atromitos'un gollerini ise 25. dakikada Karol Angielski ve 42. dakikada Denzel Jubitana kaydetti.

        Teknik direktör Terim, Panathinaikos'un başında ilk yenilgisini yaşadı.

        Yeşil-beyazlı takımın Fenerbahçe'den kiraladığı Samet Akaydın ve Trabzonspor'dan transfer ettiği Anastasios Bakasetas, ilk 11'de sahaya çıktı.

        Bu karşılaşmanın rövanşı, 31 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

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