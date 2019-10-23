Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid'e 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından şunları söyledi:

Real Madrid gibi takımlara bir plan hazırlarsınız ve o plana göre oynamaya çalışırsınız. Ama burada en önemli nokta, hele hele böyle seviyede yakaladığınızı atacaksınız. PSG, Real Madrid gibi takımlara atacaksınız. Eğer öne geçerseniz başka bir oynanır. 1-0'la, galibiyetle oynanacağı için olaylar çok değişebilir. Geçiş hücumlarını çok başarılı yapmalıyız dedim dün. Özellikle 2. bölgede çok top kaybettik, nitekim golü de oradan yedik. Böyle büyük takımlara karşı bulduğunuzu atmazsanız direncinizi kırarlar. Biz bunu başaramadık. Real Madrid gibi bir takım önünde girilebilecek tüm pozisyonlara girdiğimiz düşüncesindeyim. Üzgünüm, benim bir hayalim var diye gelmiştim. Böyle yürekli bir oyun için tebrik ederim. Bundan asla da vazgeçmiş değilim. Mücadeleye devam edeceğiz, iddiamız devam edecek. Bilmiyorum, Şampiyonlar Ligi'nde 1 dakikada 3 pozisyona giren var mı? tabii atamayan da yoktur.

BELHANDA YORUMU

Performansını beğenmediğimiz oyuncuya, biz gerekeni yaparız. Oyundan düşmeseydi, yuhalanmalar başlamasaydı çıkarmazdım da. Zaman zaman tepki olacaktır ama yuhalanma, hakaret, küfür, ıslık... Hele hele Ali Sami Yen'de alışık olduğum şeyler değil benim açıkçası. Taraftarımız böyle bir şey yapmaz. seyirci herhalde böyle bir şey yapar. Çıkarken ne dedi bilmiyorum. Yuhalanmasaydı çıkarmazdım.